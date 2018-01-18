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В Таиланде у россиян украли биткоины
На туристов из России в Таиланде напали неизвестные и заставили перевести на их счет несколько биткоинов.
В Таиланде у россиян украли биткоины


К правоохранителям тайского острова Пхукет обратилась пара из России. Мужчина и женщина рассказали, что стали жертвами нападения неизвестных, которые напали на них в арендуемой квартире. На протяжении 6 часов нападавшие силой удерживали молодых людей в помещении и в итоге принудили перевести на их счет биткоинов почти на 100 000 долларов. А также отняли у потерпевших три ноутбука и смартфон.

По предварительной версии, грабители – сограждане потерпевших и одного из них потерпевший мужчина раньше встречал около дома, где те снимали квартиру. За парой могли следить, зная о наличии у них криптовалюты.

Полицейские Таиланда отследили сигнал мобильного и определили, что похитители ценностей уже находятся в Малайзии.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 17:32
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