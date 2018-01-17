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Google подготовит IT специалистов бесплатно
Google вместе с платформой Coursera создали онлайн-курс, благодаря которому любой желающий с нуля может стать соискателем на должность влиятельной IT компании. Известно, что курс будет длиться от 8 месяцев до года.

Бесплатная онлайн-прогамма по обучению IT рассчитана на 10 тысяч человек, от которых не требуется никакого специального образования, подготовки и опыта работы в сфере IT технологий. В эту программу было вложено более миллиарда долларов. Разработчики Google приняли такое решение не только из-за нехватки кадров в сфере разработки ИИ, но и из-за того, что каждый год неквалифицированных сотрудников лишают рабочих мест.
Google подготовит IT специалистов бесплатно

Разработанный учебный курс придуман на основе специальных методов, которые на данный момент помогают персоналу компании. Этот курс будет проходить в специальных виртуальных лабораториях. После того, как кандидаты пройдут курс, они смогут работать больших и известных IT компаниях. На данный момент только в США есть 150 тыс. вакансий, которые ждут новых людей.
Технологии / Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 20:00
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