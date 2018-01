Google подготовит IT специалистов бесплатно

Бесплатная онлайн-прогамма по обучению IT рассчитана на 10 тысяч человек, от которых не требуется никакого специального образования, подготовки и опыта работы в сфере IT технологий. В эту программу было вложено более миллиарда долларов. Разработчики Google приняли такое решение не только из-за нехватки кадров в сфере разработки ИИ, но и из-за того, что каждый год неквалифицированных сотрудников лишают рабочих мест.Разработанный учебный курс придуман на основе специальных методов, которые на данный момент помогают персоналу компании. Этот курс будет проходить в специальных виртуальных лабораториях. После того, как кандидаты пройдут курс, они смогут работать больших и известных IT компаниях. На данный момент только в США есть 150 тыс. вакансий, которые ждут новых людей.