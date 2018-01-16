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Астрономы провели детальный химический анализ одиннадцати шаровых скоплений
Астрономы провели измерения численности в 11 шаровых скоплений в галактиках NGC 147, NGC 6822 и Messier 33. Новое исследование может улучшить знания о химическом составе звездных популяций во Вселенной.

Астрономы провели детальный химический анализ одиннадцати шаровых скоплений


Шаровые скопления представляют собой сфероидальные коллекции плотно связанных звезд, вращающихся вокруг галактик. Для астрономов они являются естественными лабораториями, позволяющими изучать эволюцию звезд и химических веществ. Поэтому подробный анализ изобилия шаровых скоплений может помочь ученым ответить на многие фундаментальные вопросы астрофизики.

С этой целью группа астрономов, возглавляемая Соереном С. Ларсеном из Университета Радбуда в Неймегене, Нидерланды, проанализировала спектры шаровых скоплений в галактиках NGC 147, NGC 6822 и Messier 33 с помощью огромного телескопа VLT в Чили. Анализ позволил исследователям определить детальное химическое содержание одиннадцати шаровых скоплений.

Исследователи обнаружили, что глобулярные кластеры в карликовых галактиках, таких как NGC 147, имеют тенденцию быть относительно некачественными по сравнению с их аналогами в гало галактики Млечный Путь и со звездами поля в соответствующих галактиках. Однако они подчеркнули, что ни один шаровидный кластер с металличностью [Fe / H] ниже -2,5 еще не обнаружен ни на Млечном пути, ни среди кластеров, которые они наблюдали до сих пор.

Анализ, проведенный командой Ларсена, указывает на то, что бедные на металлы кластеры имеют альфа-усиление примерно на том же уровне, что и шаровые скопления в Млечном Пути. Астрономы также обнаружили, что альфа-элементы в шаровых скоплениях в Messier 33 следуют шаблонам, аналогичным наблюдаемым в шаровых скоплениях нашей галактики. Это открытие позволило ученым предположить, что гало Мессье 33 подверглось относительно быстрому химическому обогащению, в котором доминирует нуклеосинтез сверхновой типа II.

В заключительных замечаниях исследователи отметили, что при низких металлах модели обилия позволяют предположить, что глобулярные кластеры в Млечном Пути, карликовые галактики и Мессье 33 испытывали похожие истории обогащения металлом.
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:32
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