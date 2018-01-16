Астрономы провели детальный химический анализ одиннадцати шаровых скоплений

Шаровые скопления представляют собой сфероидальные коллекции плотно связанных звезд, вращающихся вокруг галактик. Для астрономов они являются естественными лабораториями, позволяющими изучать эволюцию звезд и химических веществ. Поэтому подробный анализ изобилия шаровых скоплений может помочь ученым ответить на многие фундаментальные вопросы астрофизики.С этой целью группа астрономов, возглавляемая Соереном С. Ларсеном из Университета Радбуда в Неймегене, Нидерланды, проанализировала спектры шаровых скоплений в галактиках NGC 147, NGC 6822 и Messier 33 с помощью огромного телескопа VLT в Чили. Анализ позволил исследователям определить детальное химическое содержание одиннадцати шаровых скоплений.Исследователи обнаружили, что глобулярные кластеры в карликовых галактиках, таких как NGC 147, имеют тенденцию быть относительно некачественными по сравнению с их аналогами в гало галактики Млечный Путь и со звездами поля в соответствующих галактиках. Однако они подчеркнули, что ни один шаровидный кластер с металличностью [Fe / H] ниже -2,5 еще не обнаружен ни на Млечном пути, ни среди кластеров, которые они наблюдали до сих пор.Анализ, проведенный командой Ларсена, указывает на то, что бедные на металлы кластеры имеют альфа-усиление примерно на том же уровне, что и шаровые скопления в Млечном Пути. Астрономы также обнаружили, что альфа-элементы в шаровых скоплениях в Messier 33 следуют шаблонам, аналогичным наблюдаемым в шаровых скоплениях нашей галактики. Это открытие позволило ученым предположить, что гало Мессье 33 подверглось относительно быстрому химическому обогащению, в котором доминирует нуклеосинтез сверхновой типа II.В заключительных замечаниях исследователи отметили, что при низких металлах модели обилия позволяют предположить, что глобулярные кластеры в Млечном Пути, карликовые галактики и Мессье 33 испытывали похожие истории обогащения металлом.