Создали «умный» унитаз, способный отправить анализ фекалий на смартфон

Девайс оснащается встроенным модемом, динамиками для музыки. Светодиодные лампы создадут комфорт для посещений туалета. «Умный» унитаз презентовали 11 января в рамках выставки CES-2018. Данный девайс автоматически подключается к современной системе «умный» дом, заряжается от сети. В него встроен накопитель на 16 ГБ. Память нужна для сохранения отчётов о составе фекалий, мочи. По словам китайских специалистов, такие отчёты можно предоставлять докторам как результаты анализов.Во время посещения туалета можно настроить музыку, настроить систему оповещений, поменять подсветку воды. Сигнал будет подаваться в случае наличия в составе фекалий либо мочи человека, если обнаружатся какие-либо нарушения нормы, приводящие к заболеваниям.