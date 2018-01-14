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Создали «умный» унитаз, способный отправить анализ фекалий на смартфон
В Китае создали «умный» унитаз, определяющий состав мочи, а также фекалий. Эти данные унитаз отправляет на смартфон либо сразу предупреждает пользователя при помощи системы оповещений.

Создали «умный» унитаз, способный отправить анализ фекалий на смартфон

Девайс оснащается встроенным модемом, динамиками для музыки. Светодиодные лампы создадут комфорт для посещений туалета. «Умный» унитаз презентовали 11 января в рамках выставки CES-2018. Данный девайс автоматически подключается к современной системе «умный» дом, заряжается от сети. В него встроен накопитель на 16 ГБ. Память нужна для сохранения отчётов о составе фекалий, мочи. По словам китайских специалистов, такие отчёты можно предоставлять докторам как результаты анализов.

Во время посещения туалета можно настроить музыку, настроить систему оповещений, поменять подсветку воды. Сигнал будет подаваться в случае наличия в составе фекалий либо мочи человека, если обнаружатся какие-либо нарушения нормы, приводящие к заболеваниям.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:50
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