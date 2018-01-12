Ученые NASA с помощью искажения света через Hubble увидели зарождение самой старой галактики Вселенной

Рассматриваемые как «зум-объективы», некоторые аномалии в космосе вызваны особенно тяжелыми кластерами звезд. Посредством Hubble ученые из NASA надеялись взглянуть на некоторые из этих искаженных источников света, чтобы поймать проблеск галактической области, слишком далекой и тусклой, никогда прежде не фиксированной. Команда просмотрела серию таких пространственных точек деформации, и один из них сумел принести феноменальные плоды.Исследование галактического кластера SPT-CL J0615-5746 ученые смогли провести, использовав пространственную деформацию, чтобы увидеть дальше, чем обычно. В итоге были идентифицированы маленькие крошечные пятна света, которые представляют собой галактику, которую астрономы никогда раньше не видели, названную SPT0615-JD. Эта дальняя галактика зародилась на очень раннем этапе истории Вселенной, около 500 миллионов лет после Большого взрыва. SPT0615-JD имеет крошечный, примерно сотый размер нашей собственной галактики, что может быть индикатором того, что моментальный снимок его прошлого, сделанный орбитальным телескопом, происходит с самого раннего времени ее существования.Ученые акцентируют внимание на этом моменте, так как доказательство искажающих пространство-время объективов хорошо тем, что в дальнейшем можно будет их использовать при исследовании самых отдаленных, древних областях Вселенной. С помощью подобного искажения возможно даже вернутся в далекое прошлое, и увидеть рождение галактик после Большого Взрыва, заявляют ученые.