Ученые NASA с помощью искажения света через Hubble увидели зарождение самой старой галактики Вселенной
Исследователи NASA использовали орбитальный телескоп Hubble для обнаружения света из галактики, расположенной дальше, чем все, что приходилось им видеть раньше, используя естественную гравитационную точку деформации, действующую как фокусирующая линза, изгибая свет таким образом, чтобы увидеть дальше, чем это было бы возможно.
Рассматриваемые как «зум-объективы», некоторые аномалии в космосе вызваны особенно тяжелыми кластерами звезд. Посредством Hubble ученые из NASA надеялись взглянуть на некоторые из этих искаженных источников света, чтобы поймать проблеск галактической области, слишком далекой и тусклой, никогда прежде не фиксированной. Команда просмотрела серию таких пространственных точек деформации, и один из них сумел принести феноменальные плоды.
Исследование галактического кластера SPT-CL J0615-5746 ученые смогли провести, использовав пространственную деформацию, чтобы увидеть дальше, чем обычно. В итоге были идентифицированы маленькие крошечные пятна света, которые представляют собой галактику, которую астрономы никогда раньше не видели, названную SPT0615-JD. Эта дальняя галактика зародилась на очень раннем этапе истории Вселенной, около 500 миллионов лет после Большого взрыва. SPT0615-JD имеет крошечный, примерно сотый размер нашей собственной галактики, что может быть индикатором того, что моментальный снимок его прошлого, сделанный орбитальным телескопом, происходит с самого раннего времени ее существования.
Ученые акцентируют внимание на этом моменте, так как доказательство искажающих пространство-время объективов хорошо тем, что в дальнейшем можно будет их использовать при исследовании самых отдаленных, древних областях Вселенной. С помощью подобного искажения возможно даже вернутся в далекое прошлое, и увидеть рождение галактик после Большого Взрыва, заявляют ученые.
Рассматриваемые как «зум-объективы», некоторые аномалии в космосе вызваны особенно тяжелыми кластерами звезд. Посредством Hubble ученые из NASA надеялись взглянуть на некоторые из этих искаженных источников света, чтобы поймать проблеск галактической области, слишком далекой и тусклой, никогда прежде не фиксированной. Команда просмотрела серию таких пространственных точек деформации, и один из них сумел принести феноменальные плоды.
Исследование галактического кластера SPT-CL J0615-5746 ученые смогли провести, использовав пространственную деформацию, чтобы увидеть дальше, чем обычно. В итоге были идентифицированы маленькие крошечные пятна света, которые представляют собой галактику, которую астрономы никогда раньше не видели, названную SPT0615-JD. Эта дальняя галактика зародилась на очень раннем этапе истории Вселенной, около 500 миллионов лет после Большого взрыва. SPT0615-JD имеет крошечный, примерно сотый размер нашей собственной галактики, что может быть индикатором того, что моментальный снимок его прошлого, сделанный орбитальным телескопом, происходит с самого раннего времени ее существования.
Ученые акцентируют внимание на этом моменте, так как доказательство искажающих пространство-время объективов хорошо тем, что в дальнейшем можно будет их использовать при исследовании самых отдаленных, древних областях Вселенной. С помощью подобного искажения возможно даже вернутся в далекое прошлое, и увидеть рождение галактик после Большого Взрыва, заявляют ученые.