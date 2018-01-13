Вечный праздник дворянства: Российские балы отражали все грани общественной и культурной жизни людей

История уводит читателей в 1385 год, когда первый бал открыл король Карл IV вместе со своей молодой супругой Изабеллой Баварской. Тогда французы еще не знали о столь увлекательном досуге и восторженно восприняли танцы монархов, а дальше поклонницей веселого проведения вечеров стала Мария Медичи. Во времена правления Людовика XIV увеселение аристократов заняло лидирующую позицию при дворе и осталось культурным наследием страны. Тогда в моде был менуэт, исполняемый парами в определенных последовательностях, но в 17 веке британцы стали танцевать контрданс, позволяющий выйти на площадку большому количеству участников. Пока европейские страны наслаждались танцами, россияне впервые стали свидетелями непривычного зрелища в часы правления Лжедмитрия, но они остались чужеродным явлением для общества и не прижились в данную эпоху.Только царю Петру удалось стать, реформатором балов, учредив в стране ассамблеи. Такая идея посетила монарха во время пребывания на французской земле, после чего он решил внедрить правила царственных коллег при своем дворе. Ему понравилось, что вместо обильных трапез гости вели беседы на разные темы, после чего танцевали и заводили полезные связи. Согласно указу правителя эти торжества не были просто развлечениями, а относились к делам государственной важности, так что не появиться на собрании с множеством ритуалов грозило боярам опалой и прочими проблемами. Сам государь отлично двигался под музыку и в виде развлечения придумывал особые па, которые потом должны были исполнять гости почтенного возраста с молодыми партнершами. Многие люди не могли выдержать такую нагрузку, но их ждала более кошмарная участь в виде кубка “Большого орла”, куда вмешалось почти 2 литра вина. Наказание касалось лиц обоих полов, так что гости предпочитали до помутнения в мозгах скакать по паркету, чем подвергнуться такой пытке.Также в домах, где проводились балы, были устроены комнаты для различных игр и выделено помещение, где можно было покурить трубку. Наряды подбирались тщательно, но без излишеств, что не касалось прелестных дам. Они были обязаны наносить на лицо косметику, дабы быть обворожительными прелестницами, а открывал бал полонез, после которого начиналась вереница модных новинок эпохи. После смерти царя забава прекратила свое существование до нового времени, когда культура поведения и танца стала напоминать европейские аналоги. Анна Иоанновна устраивала балы в честь самых важных событий, после чего при дворе Елизаветы они поражали своей роскошью, да и сама императрица не имела себе равных в хореографии. Во времена Екатерины, поощрявшей такие увеселения, они могли затмить своей пышностью Версаль. Огромные залы, освещенные множеством свечей, утопали в зеркалах, отражающих самые невероятные и дорогие наряды гостей. Кавалеры были в сорочках с кружевами и блистали золотыми нитями на камзолах, после чего еще надевали длинные кафтаны, дополненные короткими штанами и белыми чулками. Тогда они носили парики, а дамы вызвали восторг пышными платьями с обилием дополнительных аксессуаров.В 18 веке с легкой руки Штрауса вальс становится самым популярным танцем в Вене, однако он пришелся не по душе церкви, подвергшей жесткой критике постыдные движения, порождающие разврат. Российский император Павел после восхождения на престол сразу запретил его во время бала, вот только любовная страсть монарха к Анне Лопухиной, обожавшей делать грациозные пируэты во время звуков музыки, стала причиной небольших поблажек в данном вопросе. После Французской революции в моду вошел ампир, отразившийся на всех светских увеселениях. Тогда мужчины избавились от париков и предпочитали появляться в обществе, надев на себя облегающий фрак, а женщины подчеркивали высокую талию в нарядах и обнажали свои плечи вместе с руками, скрытыми за перчатками. Военные блистали на балах в своей форме, так что во времена Александра I кроме кадрили и котильона пары кружились в запретном танце, пока старики наслаждались карточными играми и беседами.Затем новые веяние принесли с собою мазурку и польку, а изящество эпохи сменилось быстрыми ритмами и показами нарядов потенциальных невест. Стоит упомянуть Пушкина, познакомившегося со своей избранницей на балу, когда юная Наталья Гончарова впервые вышла в свет. Этикет предусматривал учтивость и галантность со стороны кавалера, кланяющегося даме, после чего он обязан был провести ее на место, когда танец заканчивался. Все монархи страны обожали устраивать регулярные развлечения для своих подданных, а прощальное мероприятие состоялось накануне войны с японцами, после чего революционные события вычеркнули эту часть истории из культуры общества. Сейчас во многих городах начинается возрождение забытых традиций, и проводятся зрелищные события, возрожденные из былых эпох. Мраморные лестницы снова слышат шуршание нарядов очаровательных дам, сопровождаемых своими кавалерами, а музыканты настраивают инструменты, чтобы потом создать иллюзию путешествия во времени. Через мгновения залы заполнятся людьми, и улыбающийся дух великого поэта снова отметит блеск и говор балов, навечно оставшихся самым удивительным праздником дворянства.