Пришельцев не существует: наша Солнечная система является аномалией, заявляют ученые

Согласно новой статье в Astronomical Journal, большинство планетарных систем, наблюдаемых телескопом NASA Kepler, имеют планеты, которые примерно одинакового размера и находятся на примерно одинаковом расстоянии друг от друга. По сравнению с нашей Солнечной системой, имеющей огромные газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, и крошечные, скалистые планеты, такие как Венера и Меркурий на разных расстояниях друг от друга, эти системы кажутся гораздо более однородными.Это может означать, что образование нашей Солнечной системы на самом деле было аномалией.«…Многочисленные свидетельства в Солнечной системе говорят о том, что Юпитер и Сатурн нарушили раннюю структуру нашей системы, в результате чего у нас появились четыре широко распространенных наземных планеты. Эти планеты в большинстве систем по-прежнему имеют одинаковый размер и расположены на одинаковом расстоянии, что, может свидетельствовать о том, что они там располагались с момента их образования ». – говорится в статье.Все это добавляет новый слой к поиску жизни на других планетах: помимо поиска планет в области Goldilocks где они не слишком далеки и не слишком близки к родной звезде, ученые могут начать копаться в том, какие факторы определяют размер и расстояния между планетами в подобных планетарных системах, которые и будут определять, какие системы в конечном итоге выглядят как наши. Наличие малых скалистых планет ближе к солнцу может стать новым маркером, согласно которому нужно искать жизнь в космосе.