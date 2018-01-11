Ученые: Секреты китайской медицины помогают восстанавливать сезонный гормональный дисбаланс

Китайцы всегда считали, что человеческие болезни возникают из-за отсутствия связи с природой. В древности люди одевались согласно погоде, ложились рано спать и пили чай из трав после употребления полезной пищи. Это позволяло уравновешивать мужскую и женскую энергию в организме, а также была гармония между телом и разумом.Во время стресса происходит мощный выброс янь, что негативно отражается на гормонах. Чтобы избежать проблемы, нужно зимой употреблять больше яблок и груш, а также на столе должен быть картофель и капуста. Затем медики рекомендуют делать блюда с грибами, использовать морковь и зелень, а также побаловать себя особым супом из куриного бульона. Туда добавляется кинза, имбирь, фарш вместе с луком, чесноком и овощами, после чего его заправляют кокосовым маслом.