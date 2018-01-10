Ученые обнаружили "кирпичики жизни" в двух древних метеоритах, рухнувших на Землю

Подробное исследование химического состава в крошечных кристаллах голубого и фиолетового солей, отобранных из этих метеоритов, которые включали результаты рентгеновских экспериментов в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли, также показало прошлое смешение пары и вероятных «родителей» зародышей жизни на Земле. По мнению ученых, это Церера, коричневая карликовая планета, являющаяся самым крупным объектом в поясе астероидов, и крупный астероид Hebe, являющийся основным источником метеоритов, которые падают на Землю.Исследование, обеспечивающее первое комплексное химическое исследование органического вещества и жидкой воды в кристаллах соли, обнаруженных в метеоритах, воздействующих на Землю, закладывает новые основы в повествование ранней истории нашей Солнечной системы и геологии астероидов, открывая захватывающие возможности для существования жизни в других местах в окрестностях Земли.Куини Чен, планетарный ученый и научный сотрудник в Открытом университете в Великобритании, который был ведущим автором исследования, сказал: «Это действительно первый раз, когда мы нашли обильное органическое вещество, также связанное с жидкой водой, которая действительно имеет решающее значение для происхождения жизни и сложных органических соединений в космосе ».«Все приводит к выводу, что происхождение жизни действительно возможно в других местах. В этих метеоритах имеется большое количество органических соединений, в том числе очень примитивный тип органических веществ, которые, вероятно, представляют собой органическую композицию ранней солнечной системы », - добавил Чан.