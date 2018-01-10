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Ученые: Общение матери с ребенком играет важную роль в борьбе с ожирением
В новом небольшом исследовании ученые обнаружили, что использование матерями страдающих ожирением детей в общении прямых заявлений по ограничению в пище ведет к здоровому питанию последних.
Ученые: Общение матери с ребенком играет важную роль в борьбе с ожирением


Исследовательская группа детского госпиталя C.S. Mott от Мичиганского университета провела эксперимент с 237 матерями и их детьми.

«В текущих руководствах по ожирению ребенка не говорится о том, что родители должны разговаривать со своими детьми об ограничении приема пищи, – сказала ведущий автор Меган Пеш, M.D., педиатр. – Существует много противоречивых советов. С одной стороны, чрезмерное ограничение в еде может иметь неприятные последствия и фактически привести к перееданию. Но родители также стремятся поощрять здоровые привычки. Мы хотели изучить семейную динамику, чтобы понять, как все таки родителям стоит действовать».

Пеш рассказала, что исследование помогло развенчать заблуждения о том, что родители детей с ожирением менее осведомлены о привычках питания своего ребенка.

«Внимательные матери, активно пытающиеся заставить своих детей есть меньше нездоровой пищи, инвестируют в их здоровье, – заявила Пеш. – Результаты исследования могут иметь важные последствия для практических рекомендаций и будущих работ».

В последующих исследованиях ученые намерены изучить, какие способы и тактика общения наиболее эффективны в поощрении детского здорового питания.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 19:05
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