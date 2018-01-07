Активность зеркальных нейронов может предсказать реакцию на моральные дилеммы

Зеркальные нейроны играют жизненно важную роль в том, как люди ощущают сочувствие к другим. Например, за вздрагивание при виде больного человека – феномен под названием «нейронный резонанс» – ответственны именно зеркальные нейроны.Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) хотели узнать, может ли нейронный резонанс играть роль в том, как люди принимают сложный выбор, требующий учета чужих чувств.Полученные данные показывают, что, изучая, как реагируют зеркальные нейроны человека, наблюдая, как кто-то испытывает боль, ученые могут предсказать, будет ли этот человек склонным избегать причинения вреда другим при столкновении с моральной дилеммой.«Результаты дают нам представление о том, что является природой морали, – сказал доктор Марко Якобони, старший автор исследования. – Это основной вопрос, ответ на который дает понять себя и то, как мозг формирует нашу собственную природу».Как и ожидалось, результаты показали, что люди, которые проявили больший нейронный резонанс, с меньшей вероятностью нанесут другому прямой вред при вероятном выборе.Не было обнаружено никакой связи между деятельностью мозга и готовностью участников гипотетически нанести вред одному человеку в благих целях, например, заставить замолчать ребенка, чтобы спасти больше жизней. Считается, что эти решения основаны на когнитивных процессах.