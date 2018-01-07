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Активность зеркальных нейронов может предсказать реакцию на моральные дилеммы
В новом исследовании, опубликованном в Frontiers in Integrative Neuroscience, ученые обнаружили, что могут предсказать этические действия человека, взяв за основу активность зеркальных нейронов.
Активность зеркальных нейронов может предсказать реакцию на моральные дилеммы


Зеркальные нейроны играют жизненно важную роль в том, как люди ощущают сочувствие к другим. Например, за вздрагивание при виде больного человека – феномен под названием «нейронный резонанс» – ответственны именно зеркальные нейроны.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) хотели узнать, может ли нейронный резонанс играть роль в том, как люди принимают сложный выбор, требующий учета чужих чувств.

Полученные данные показывают, что, изучая, как реагируют зеркальные нейроны человека, наблюдая, как кто-то испытывает боль, ученые могут предсказать, будет ли этот человек склонным избегать причинения вреда другим при столкновении с моральной дилеммой.

«Результаты дают нам представление о том, что является природой морали, – сказал доктор Марко Якобони, старший автор исследования. – Это основной вопрос, ответ на который дает понять себя и то, как мозг формирует нашу собственную природу».

Как и ожидалось, результаты показали, что люди, которые проявили больший нейронный резонанс, с меньшей вероятностью нанесут другому прямой вред при вероятном выборе.

Не было обнаружено никакой связи между деятельностью мозга и готовностью участников гипотетически нанести вред одному человеку в благих целях, например, заставить замолчать ребенка, чтобы спасти больше жизней. Считается, что эти решения основаны на когнитивных процессах.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 15:45
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