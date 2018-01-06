Японский зонд Akatsuki выдержал адскую среду Венеры и сейчас занимается ее изучением

Akatsuki - первая планетарная миссия Японии по разведке с момента создания зонда Нодзоми («Надежда»), который был запущен в 1998 году с космического центра Кагосима. Миссия Нодзоми закончилась, так и не начавшись, так как межпланетной станции не удалось выйти на орбиту Марса в 2003 году, как планировалось.Похожий сценарий оказался и у Akatsuki. Миссия достигла Венеры 7 декабря 2010 года, но не смогла выйти на орбиту планеты и, таким образом, оказалась на ее гелиоцентрической орбите. Предполагалось провести научные исследования в течение двух или более лет с эллиптической орбиты вокруг Венеры на высоте от 300 до 80 000 км. В декабре 2015 года Akatsuki успешно вошел на орбиту Венеры, используя только свои двигатели контроля ориентации. Сейчас он находится на эллиптической орбите планеты на высоте от 400 до 440 000. Таким образом, японской станции удалось преодолеть адскую среду Венеры и, наконец, приступить к основной миссии – изучению особенностей двойника Земли.