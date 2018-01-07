Семейные тайны Христа: Несколько слов из древнего манускрипта коптов стали причиной войны между учеными и богословами

Христианство продолжало свой путь после проповедей Сына Божьего и его казни, но первые общины были слишком заняты темой выживания среди язычников, так что они особо не задумывались над некоторыми нюансами своей веры. Затем церковь стала занимать позицию лидера, и возник вопрос о единых канонах для верующих людей. Однако уже тогда учение должно было конкретно показать, кем был на самом деле Мессия. С 4 века теологи вели споры, пытаясь выяснить, кем можно считать посланника небес, так как одни называли его человеком, а другие не сомневались в божественной природе Иисуса. Сейчас сложно пересказать все мнения богословов, так и не пришедших к единому решению в важном вопросе. До сих пор католики и христиане имеют разные взгляды, а некоторые церкви вообще сделали свои трактовки Писания.Однако это были лишь мелочи по сравнению с близким окружением Христа, среди которого находились его родственники. Нужно было понять, как благодать Бога распространяется на данную категорию лиц, если они вообще существуют. Средневековые ученые обожали делать генеалогические деревья, потому что от них зависел дальнейший статус личности в жизни. Древний род обеспечивал наследникам большие привилегии и авторитет в высших кругах общества, так что было много лиц, не гнушавшихся приписать себе библейские заслуги. Одно время даже короли должны были иметь среди предков древних патриархов, но потом теологи быстро опомнились. Получалось, что все монархи были евреями, что противоречило гонениям на этот народ, так что пришлось срочно переписывать документы и убирать оттуда иудейские имена.Некоторые мошенники открыто объявляли себя наследниками Спасителя, а во время заданных вопросов начинали ссылаться на апокрифы, не признанные церковью. Данная ситуация сильно тревожила духовенство, решившее любой ценой прекратить распространения анархии, только это оказалось непростой задачей. Иисус тоже имел великолепную родословную, уходящую своими корнями к царю Давиду, как и говорили пророки Ветхого Завета, вот только евангелисты во время перечисления его предков называли разное число поколений и путали имена. Самые известные богословы долго ломали себе головы, как исправить такую оплошность, делая акцент на неточностях перевода. В 16 веке протестанты открыто заявили, что это вообще две разные линии, одна из которых относится к супруге Иосифа Марии. Получалось, что они были дальними родственниками, что не было препятствием для брака, но главенствующие конфессии отвергли данную версию.Ученые внимательно изучили происхождение Богородицы, после чего выяснилось, что Иоанн Креститель был родственником Спасителя, что также касается и Иоанна Богослова. Всего было обнаружено 20 человек, но они не мешали концепции Богочеловечности. Проблемы возникли с братьями Господа, перечисленными поименно, так что игнорировать их было невозможно, но мысль о простой плотской жизни Богородицы после непрочного зачатия возмущала священников. Они решили опровергнуть данную гипотезу и назвали людей детьми первой супруги Иосифа, которая также имела дочерей. В 5 веке епископ Несторий говорил о запрете называть Деву Марию таким титулом, потому что человек не может родить Бога, а жизнь в сына вдохнул Отец. Потом это учение было подвергнуто осуждению, хотя оно не отрицало божественную природу Спасителя.Адопционисты вообще считали, что Бог усыновил простого смертного после крещения, но со временем догматы о святости Божьей Матери легли в основу церковного учения. Католики пошли еще дальше и отметили, что святая Анна тоже зачала будущую мать Господа непрочным путем после 50-летнего бесплодия в браке. Однако до 18 века церковь запрещала такие рассказы, а дальше с легкой руки папы Пия IX их стали считать истиной. Тогда богословы опять вели дискуссии по поводу первородного греха и зачатия, после чего была затронута тема личной жизни Христа. В 20 веке была опубликована книга “Святая Кровь и Грааль”, подтолкнувшая Дэна Брауна и режиссеров кино создать свои версии события. Потом авторы книги даже пытались судиться с коллегой, но проиграли процесс.Суть заключается в том, что супругой Иисуса стала Мария Магдалина, так как неженатый человек в иудейском обществе не мог быть учителем, а еще есть много иносказательных моментов в Библии, указывающих на брачный обряд. Дети пары стали основателями династии Меровингов, правившие европейскими странами до 8 века, после чего их сменили Каролинги и иные монархи, которые тоже имели частицу святой крови в жилах. Тогда впервые был, упомянут Приорат Сиона, защищавший священных правителей. Сюда также входили тамплиеры, но потом они отделились от тайной организации, продолжавшей служение до наших дней. В реальности она действительно существовала, но было создана не рыцарем 9 века, а авантюристом Пьером Плантаром, претендовавшим на родство с древними королями. Он также критиковал авторов книги, использовавших для нее фальшивые документы, изготовленные им лично. Можно было бы поставить точку в столь щекотливом вопросе, но грандиозная сенсация ждала научный мир на конгрессе.Там был прочитан текст рукописи, найденной в 80-х годах археологами, но переведенной только в наши дни. Несмотря на диалект коптского языка, ученые разобрали слова о жене, сказанной Христом, который потом также называет ее ученицей, упоминая дальше о своей матери с аналогичным именем. Также папирус был написан в 4 веке после его жизни, так что эксперты предположили, что в общинах христиан знали о таких событиях в жизни Учителя и записывали их для потомков. Анализы также исключили возможность подделки из-за древности чернил. Потом просочилась информация, что это ложные сведения, но тогда кому нужно было рассказывать о тайнах нашего героя истории? Остается только ждать, когда правда выплывет наружу, а пока сражения между наукой и религией продолжаются.