Красная Поляна открыла первую в России гостиницу из снега

Согласно статистике, «просто посмотреть» желает треть туристов после восхождения в горы. Чтобы у них не возникало желание сразу отправиться в обратный путь, таким отдыхающим курорты Красной поляны разработали развлекательные программы. Первый опыт заботы о «не лыжниках» взял на себя горно - туристический центр Газпром. Который открыл целую ферму коренных северных оленей.Местом расположения фермы определили отметку 1600 метров, на территории пихтового леса. Добираются сюда только с помощью снегоходов. Олени одни из представителей животных, которые любят тишину. Сейчас заселены 12 особей, приехавших с Крайнего Севера, все имеют многолетний опыт езды в упряжках.Кому не хватает северной экзотики, в виде оленьей фермы, «Газпром» организовал поселение в номера единственного в России отеля из снега. Он отличается от обычных снежных жилищ эскимосов, его номера по высоте достигают около 5 метров от пола до потолка. Толщина стен превышает 2 метра, что создает вполне комфортную внутреннюю температуру. Гости могут располагаться на огромной кровати с медвежьими шкурами или пользоваться пуховыми спальниками.