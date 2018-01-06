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Красная Поляна открыла первую в России гостиницу из снега
На территории этнопарка Красной Поляны открыт один из первых и единственных в России представителей иглу - отелей. Как основной строительный материал применили конструкции из чистого снега кавказских склонов. Туристы, поднимающиеся в горы, могут не только воспользоваться лыжными трассами, но и прокатиться на представителях настоящих северных оленей.

Согласно статистике, «просто посмотреть» желает треть туристов после восхождения в горы. Чтобы у них не возникало желание сразу отправиться в обратный путь, таким отдыхающим курорты Красной поляны разработали развлекательные программы. Первый опыт заботы о «не лыжниках» взял на себя горно - туристический центр Газпром. Который открыл целую ферму коренных северных оленей.
Красная Поляна открыла первую в России гостиницу из снега


Местом расположения фермы определили отметку 1600 метров, на территории пихтового леса. Добираются сюда только с помощью снегоходов. Олени одни из представителей животных, которые любят тишину. Сейчас заселены 12 особей, приехавших с Крайнего Севера, все имеют многолетний опыт езды в упряжках.

Кому не хватает северной экзотики, в виде оленьей фермы, «Газпром» организовал поселение в номера единственного в России отеля из снега. Он отличается от обычных снежных жилищ эскимосов, его номера по высоте достигают около 5 метров от пола до потолка. Толщина стен превышает 2 метра, что создает вполне комфортную внутреннюю температуру. Гости могут располагаться на огромной кровати с медвежьими шкурами или пользоваться пуховыми спальниками.
Происшествия
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 18:48
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