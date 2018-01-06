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В Сочи жители шокированы условиями работы сотрудников “Почты России”
В сетях появились фото, опубликованное жителями Сочи. Их шокировали условия работы сотрудников “Почты России”.

Люди отметили, что женщины постоянно носят тяжелые грузы, потому что в отделении не хватает грузчиков. Также их возмутил вид помещения, где давно уже не проводились ремонтные работы. Потому посетителей встречают ободранные стены вместе с прогнившими полами.

В Сочи жители шокированы условиями работы сотрудников “Почты России”


Также было отмечено, что многие работники через несколько лет заразились опасными вирусами из-за полного отсутствия санитарного контроля и сильной сырости. Потому горожане решили таким образом обратить внимание руководства на существующие проблемы, нарушающие права человека.
Общество / Главные новости
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:30
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