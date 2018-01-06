В Сочи жители шокированы условиями работы сотрудников “Почты России”

Люди отметили, что женщины постоянно носят тяжелые грузы, потому что в отделении не хватает грузчиков. Также их возмутил вид помещения, где давно уже не проводились ремонтные работы. Потому посетителей встречают ободранные стены вместе с прогнившими полами.Также было отмечено, что многие работники через несколько лет заразились опасными вирусами из-за полного отсутствия санитарного контроля и сильной сырости. Потому горожане решили таким образом обратить внимание руководства на существующие проблемы, нарушающие права человека.