В Луксоре упал воздушный шар с туристами на борту

Воздушный шар, который катал туристов, из-за сильного порыва ветра рухнул вниз. При этом один человек погиб, а еще семеро оказались с повреждениями различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением местных врачей.Как известно, это не единичный случай трагедии с шаром в Луксоре. Катание на воздушном шаре довольно популярное развлечение у гостей страны. Несколько лет назад воздушное судно загорелось, а затем упало на землю. В результате 19 человек из 21 находившегося на борту, погибли. Также известен случай, когда из-за сильного ветра воздушный шар очень жестко приземлился. В результате такого приземления оказались травмированы 22 китайских туриста.