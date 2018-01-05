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В Луксоре упал воздушный шар с туристами на борту
В Луксоре, курортном городке в южной части Египта, рухнул воздушный шар, перевозивший туристов. Американский путешественник погиб.
В Луксоре упал воздушный шар с туристами на борту


Воздушный шар, который катал туристов, из-за сильного порыва ветра рухнул вниз. При этом один человек погиб, а еще семеро оказались с повреждениями различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением местных врачей.

Как известно, это не единичный случай трагедии с шаром в Луксоре. Катание на воздушном шаре довольно популярное развлечение у гостей страны. Несколько лет назад воздушное судно загорелось, а затем упало на землю. В результате 19 человек из 21 находившегося на борту, погибли. Также известен случай, когда из-за сильного ветра воздушный шар очень жестко приземлился. В результате такого приземления оказались травмированы 22 китайских туриста.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 16:31
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