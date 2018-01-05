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Ученые: Уровень океанов на Титане аналогичен земному
Руководители проекта Cassini продолжают исследовать снимки, полученные в результате межпланетной миссии, придя к заключению, что уровень поверхности океанов на Титане аналогичен земному.

Ученые: Уровень океанов на Титане аналогичен земному


Астрофизики составляют карту поверхности Титана, считая, что океаны спутника Сатурна очень похожи на земные, в том числе по уровню жидкости в них. Cassini исследовал только 30% космического тела, остальные выводы делались учеными на основании ранее полученных данных. Три крупнейших океана Титана обладают тем же уровнем воды, что и водоемы Земли. Вероятно, данный факт объясняется наличием подземных коридоров, соединяющих океаны, когда и уровень воды выравнивается в различных водоемах.

Многочисленные озера Титана также сообщаются между собой под поверхностным слоем спутника. Не исключено, что озера аналогичны земным карстовым образованиям.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 17:40
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