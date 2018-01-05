Ученые: Уровень океанов на Титане аналогичен земному
Руководители проекта Cassini продолжают исследовать снимки, полученные в результате межпланетной миссии, придя к заключению, что уровень поверхности океанов на Титане аналогичен земному.
Астрофизики составляют карту поверхности Титана, считая, что океаны спутника Сатурна очень похожи на земные, в том числе по уровню жидкости в них. Cassini исследовал только 30% космического тела, остальные выводы делались учеными на основании ранее полученных данных. Три крупнейших океана Титана обладают тем же уровнем воды, что и водоемы Земли. Вероятно, данный факт объясняется наличием подземных коридоров, соединяющих океаны, когда и уровень воды выравнивается в различных водоемах.
Многочисленные озера Титана также сообщаются между собой под поверхностным слоем спутника. Не исключено, что озера аналогичны земным карстовым образованиям.
Астрофизики составляют карту поверхности Титана, считая, что океаны спутника Сатурна очень похожи на земные, в том числе по уровню жидкости в них. Cassini исследовал только 30% космического тела, остальные выводы делались учеными на основании ранее полученных данных. Три крупнейших океана Титана обладают тем же уровнем воды, что и водоемы Земли. Вероятно, данный факт объясняется наличием подземных коридоров, соединяющих океаны, когда и уровень воды выравнивается в различных водоемах.
Многочисленные озера Титана также сообщаются между собой под поверхностным слоем спутника. Не исключено, что озера аналогичны земным карстовым образованиям.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 17:40