Ученые: Уровень океанов на Титане аналогичен земному

Астрофизики составляют карту поверхности Титана, считая, что океаны спутника Сатурна очень похожи на земные, в том числе по уровню жидкости в них. Cassini исследовал только 30% космического тела, остальные выводы делались учеными на основании ранее полученных данных. Три крупнейших океана Титана обладают тем же уровнем воды, что и водоемы Земли. Вероятно, данный факт объясняется наличием подземных коридоров, соединяющих океаны, когда и уровень воды выравнивается в различных водоемах.Многочисленные озера Титана также сообщаются между собой под поверхностным слоем спутника. Не исключено, что озера аналогичны земным карстовым образованиям.