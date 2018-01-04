Ученые: Пациентам, перенесшим операцию в Африке, грозит опасность вдвое больше, чем остальным

Самым тревожным откровением стало то, как мало африканцев имеют доступ к плановой хирургии, операциям, которые запланированы заранее. Количество подобных операций в 20 раз ниже спроса, о чем идет речь в исследовании медицинского журнала Lancet.Профессор Брюс Бикарк, соавтор исследования из Университета Кейптауна, сказал The Guardian, что основная проблема в отсутствии медперсонала и возможностей для выявления осложнений после операции.В мире в среднем 1% пациентов гибнут после операций, но ученые говорят, что это число увеличивается до 2,1% для пациентов в Африке. В докладе идет речь о том, что показатели выживаемости после операции в Африке ниже, чем в среднем по всему миру, несмотря на то, что пациенты более молодые и менее тяжелые в плане состояния.Наиболее распространенной операцией является кесарево сечение, на долю которого приходится 33% операций. Исследователи говорят, что самое распространенное осложнение после операции – инфекция.Самое крупное исследование подобного рода, когда-либо проводившееся в Африке, проанализировало данные 11 422 взрослых пациентов 25 стран, включая Эфиопию, Нигерию, Египет и Южную Африку.Однако сравнения между разными африканскими странами отсутствуют из-за более низких, чем ожидалось, хирургических объемов, как говорят исследователи.