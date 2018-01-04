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Ученые: Пациентам, перенесшим операцию в Африке, грозит опасность вдвое больше, чем остальным
Исследователи считают, что у пациентов, перенесших операцию в Африке, более чем в два раза больше шансов погибнуть после операции, чем в среднем в мире.
Ученые: Пациентам, перенесшим операцию в Африке, грозит опасность вдвое больше, чем остальным


Самым тревожным откровением стало то, как мало африканцев имеют доступ к плановой хирургии, операциям, которые запланированы заранее. Количество подобных операций в 20 раз ниже спроса, о чем идет речь в исследовании медицинского журнала Lancet.

Профессор Брюс Бикарк, соавтор исследования из Университета Кейптауна, сказал The Guardian, что основная проблема в отсутствии медперсонала и возможностей для выявления осложнений после операции.

В мире в среднем 1% пациентов гибнут после операций, но ученые говорят, что это число увеличивается до 2,1% для пациентов в Африке. В докладе идет речь о том, что показатели выживаемости после операции в Африке ниже, чем в среднем по всему миру, несмотря на то, что пациенты более молодые и менее тяжелые в плане состояния.

Наиболее распространенной операцией является кесарево сечение, на долю которого приходится 33% операций. Исследователи говорят, что самое распространенное осложнение после операции – инфекция.

Самое крупное исследование подобного рода, когда-либо проводившееся в Африке, проанализировало данные 11 422 взрослых пациентов 25 стран, включая Эфиопию, Нигерию, Египет и Южную Африку.

Однако сравнения между разными африканскими странами отсутствуют из-за более низких, чем ожидалось, хирургических объемов, как говорят исследователи.
dzen / В мире
Добавил: Dasha Purple Вчера, 19:35
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