Дарья Пынзарь не может выбрать, где и в каком наряде отмечать свой день рождения

Кроме этого, молодая мама двух сыновей мучается, ломая голову в выборе наряда, в котором предстанет перед друзьями и семьёй в этот особенный день. Можно ведь отдать предпочтение элегантному наряду или же остановиться на самых обычных джинсах с майкой. Кстати, во время празднования Нового года Дарья сменила несколько нарядов, и в каждом была неотразима.Фанаты, любящие побеседовать со звездой телевидения хотя бы посредством социальных сетей, с удовольствием начали предлагать Дарье различные варианты, которые кажутся им наиболее подходящими. Всего за несколько часов комментариев накопилось более двухсот, поэтому Пынзарь придётся потратить часик-другой, чтобы прочитать все, и, быть может, это поможет ей сделать правильный выбор.