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Дарья Пынзарь не может выбрать, где и в каком наряде отмечать свой день рождения
Экс-участница скандального телешоу "Дом-2" Дарья Пынзарь озадачена, так как не может решить, где ей праздновать свой день рождения, который состоится уже 6 января.

Кроме этого, молодая мама двух сыновей мучается, ломая голову в выборе наряда, в котором предстанет перед друзьями и семьёй в этот особенный день. Можно ведь отдать предпочтение элегантному наряду или же остановиться на самых обычных джинсах с майкой. Кстати, во время празднования Нового года Дарья сменила несколько нарядов, и в каждом была неотразима.

Дарья Пынзарь не может выбрать, где и в каком наряде отмечать свой день рождения

Фанаты, любящие побеседовать со звездой телевидения хотя бы посредством социальных сетей, с удовольствием начали предлагать Дарье различные варианты, которые кажутся им наиболее подходящими. Всего за несколько часов комментариев накопилось более двухсот, поэтому Пынзарь придётся потратить часик-другой, чтобы прочитать все, и, быть может, это поможет ей сделать правильный выбор.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 18:58
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