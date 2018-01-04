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Сбербанк в январе завершит подготовку к приему новых купюр
Зампред правления Сбербанка - Станислав Кузнецов, рассказал, что представители банка в январе закончат перенастройку устройств самообслуживания непосредственно для приема новых банкнот номиналом в 200, 2000 рублей.

Сбербанк в январе завершит подготовку к приему новых купюр

Кузнецов заметил, что эти купюры принимают везде. До конца месяца также переоборудуют 90% устройств по России и 10% устройств в дальних регионах. Эти работы отложили в декабре, чтобы исключить просадку оборудования на праздники, действуя в интересах клиентов. Решение приняли вместе с ЦБ. Также с аналогичными предложениями выступили прочие банки РФ. 12 октября прошлого года презентовали новые купюры на 200 и 2000 руб., разработанные и введённые российским Банком.

Первые новые денежные купюры были получены Москвой и регионами РФ, которые изображены на банкнотах – Крымом, Дальним Востоком. Представитель Сбербанка отметил, что на сегодняшний день не зафиксировали случаи поддельных банкнот нового номинала.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Вчера, 19:15
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