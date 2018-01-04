Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото с ледяной купели

Волочкова отмечает, что ей очень нравится посещать ледяную купель и у нее дома даже есть собственная. Она уверена в том, что подобная процедура купания позволяет вернуть телу необходимую физическую форму, поэтому балерина довольно часто принимает такую ванную. Кроме купели Волочковой также помогает массаж.Фото с купели, которое девушка опубликовала у себя в аккаунте, было сделано в ее день рождения.Именно поэтому процедура попала в объектив фотокамеры.Несмотря на все скандалы, которые потрясли Волочкову, подписчики все же поздравили ее с праздником и написали различные пожелания. Конечно же, нашлись и провокаторы, решившие узнать о том, кто является автором данного снимка, но сама звезда никак не отреагировала на эти комментарии.