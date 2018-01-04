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Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото с ледяной купели
Анастасия Волочкова снова отличилась «голым» фото, на котором она запечатлена в ледяной купели. Так российская балерина опубликовала данный снимок у себя на странице в социальной сети Instagram.

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram фото с ледяной купели


Волочкова отмечает, что ей очень нравится посещать ледяную купель и у нее дома даже есть собственная. Она уверена в том, что подобная процедура купания позволяет вернуть телу необходимую физическую форму, поэтому балерина довольно часто принимает такую ванную. Кроме купели Волочковой также помогает массаж.

Фото с купели, которое девушка опубликовала у себя в аккаунте, было сделано в ее день рождения.Именно поэтому процедура попала в объектив фотокамеры.

Несмотря на все скандалы, которые потрясли Волочкову, подписчики все же поздравили ее с праздником и написали различные пожелания. Конечно же, нашлись и провокаторы, решившие узнать о том, кто является автором данного снимка, но сама звезда никак не отреагировала на эти комментарии.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:45
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