Эксперты прогнозируют в 2018 году хакерские атаки на «умные» дома

В настоящее время интеллектуальные устройства набирают по всему миру всё большую популярность. Разработчиками делается акцент на простоте таких гаджетов, не уделяя должного внимания современным системам безопасности. Вследствие этого в 2018 году предрекается увеличение количества хакерских атак в отношении «умных» домов. Под удар ещё попадут смарт-часы, а также прочие смарт-устройства.Специалисты считают, что компании-разработчики должны в данном случае менять философию ведения бизнеса. Стоит отметить, что в противном случае возникнут новые виды кибермошенничества. Программистам следует уделять больше внимания современным системам безопасности в смарт-часах и «умных» домах.