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Эксперты прогнозируют в 2018 году хакерские атаки на «умные» дома
Эксперты, занимающиеся кибербезопасностью, ответили на вопросы прессы касательно того, какие угрозы возможны в компьютерной сфере в текущем году. Технические специалисты считают, что под удар в данном случае попадут «умные» дома.

Эксперты прогнозируют в 2018 году хакерские атаки на «умные» дома

В настоящее время интеллектуальные устройства набирают по всему миру всё большую популярность. Разработчиками делается акцент на простоте таких гаджетов, не уделяя должного внимания современным системам безопасности. Вследствие этого в 2018 году предрекается увеличение количества хакерских атак в отношении «умных» домов. Под удар ещё попадут смарт-часы, а также прочие смарт-устройства.

Специалисты считают, что компании-разработчики должны в данном случае менять философию ведения бизнеса. Стоит отметить, что в противном случае возникнут новые виды кибермошенничества. Программистам следует уделять больше внимания современным системам безопасности в смарт-часах и «умных» домах.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 09:15
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