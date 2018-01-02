Нейрологи обнаружили связь между некоторыми областями мозга человека и уровнем его интеллекта

В последние годы среди ученых были предприняты согласованные усилия для сопоставления связей в мозге - так называемого «связного» и понимания того, как это относится к поведению человека, например, к разуму и психическим расстройствам.В исследовании, опубликованном в журнале Neuron, международная команда, возглавляемая учеными из Кембриджского университета и Национальными институтами здоровья (NIH), США, показала, что можно построить карту соединения, проанализировав обычные сканирование мозга с использованием сканера магнитно-резонансной томографии (МРТ).Команда сравнила мозги 296 типично развивающихся подростков-добровольцев. Затем их результаты были подтверждены в когорте еще 124 добровольцев. Команда использовала обычный 3Т МРТ-сканер. Типичное МРТ-сканирование обеспечиват единое изображение головного мозга, из которого можно вычислить множественные структурные особенности мозга. Это означает, что каждая область мозга может быть описана с использованием до десяти различных характеристик. Исследователи показали, что если два региона имеют одинаковые профили, то они описываются как имеющие «морфометрическое сходство». Используя эти морфометрические сети сходства (MSN), исследователи нашли связь между связностью в MSN в областях мозга, связанными с функциями более высокого порядка, такими как решение проблем и язык - и интеллект.«Это может приблизить науку к тому, чтобы получать представление об интеллекте от сканирования мозга, вместо того, чтобы полагаться на тесты IQ. Наш новый метод картирования также может помочь нам понять, как симптомы расстройств психического здоровья, такие как тревога, депрессия или даже шизофрения, возникают из-за различий в связности в мозге», - сообщил профессор Эд Буллмор, руководитель психиатрии в Кембридже.