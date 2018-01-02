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Мокрые Дэвид Бекхэм со своими сыновьями очаровали фанаток
Где-то на теплом побережье Дэвид Бекхэм с сыновьями сфотографировались и опубликовали снимок в Instagram, вызвав у поклонниц бурю восторгов.
Мокрые Дэвид Бекхэм со своими сыновьями очаровали фанаток


Весь мужской состав семейства Бекхэм во главе с папой – Дэвид, Бруклин, Ромео и Круз – сфотографировались где-то на фоне заката в теплом море-океане. Вид четырех парней, сидящих по грудь в воде, воодушевил фанаток. Также много восторженных эмоций досталось и старшему из сыновей, Бруклину, который не так давно отметил свои 18 лет.

Радовал поклонниц Бекхэма-папы не только факт сходства сыновей и отца. То, что семья Дэвида и Виктории Бекхэм на протяжении не одного десятка лет уже вместе, муж хранит верность жене, активно участвует в воспитании своего многочисленного потомства и гордится семьей, публикуя посты в соцсетях – это действительно покорило поклонниц не только иностранок, но и соотечественниц.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 17:36
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