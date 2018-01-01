На Новый год Максим Фадеев подарил Наргиз кольцо

Макс Фадеев опубликовал в соцсети своего рода «отчет» с «фотодоказательствами» и подписал публикацию из трех фото, что встречает праздник с любимой певицей. На одном снимке певица прижимается к Максу, на других – примеряет на безымянный палец перстень.Многие приняли увиденное за предложение руки и сердца. Правда, кто-то вспомнил, что продюсер женат, на что получил ответ о его разводе. Как бы то ни было, большинство считают творчество артистов потрясающим, а саму пару - прекрасной.Поклонники называли их лучшими в мире, желали «творческого водопада» и даже «много деток». Не столь радужные мысли были у других фанатов: перстень для предложения посчитали слишком простым, как раз годным для подарка на Новый год. А сами артисты якобы просто подбросили интриги. Но в целом поклонники высказывали паре свое восхищение и поздравляли.