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На Новый год Максим Фадеев подарил Наргиз кольцо
Возможно, отношения Максима Фадеева и певицы Наргиз «грозят» перерасти в новую стадию, ведь на Новый год продюсер подарил ей кольцо.
На Новый год Максим Фадеев подарил Наргиз кольцо


Макс Фадеев опубликовал в соцсети своего рода «отчет» с «фотодоказательствами» и подписал публикацию из трех фото, что встречает праздник с любимой певицей. На одном снимке певица прижимается к Максу, на других – примеряет на безымянный палец перстень.

Многие приняли увиденное за предложение руки и сердца. Правда, кто-то вспомнил, что продюсер женат, на что получил ответ о его разводе. Как бы то ни было, большинство считают творчество артистов потрясающим, а саму пару - прекрасной.

Поклонники называли их лучшими в мире, желали «творческого водопада» и даже «много деток». Не столь радужные мысли были у других фанатов: перстень для предложения посчитали слишком простым, как раз годным для подарка на Новый год. А сами артисты якобы просто подбросили интриги. Но в целом поклонники высказывали паре свое восхищение и поздравляли.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:38
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