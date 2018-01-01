АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые огласили самые важные результаты изменения климата на Земле за 2017 год
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017

Полуобнаженная Волочкова сообщила о главных ценностях жизни
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова разместили в Instagram фотографию, на которой полуобнажена. Под фото артистка сообщила о главных ценностях жизни.

Полуобнаженная Волочкова сообщила о главных ценностях жизни


В социальной сети Instagram появился новый снимок Анастасии Волочковой. На нем балерина запечатлена в темно-синем наряде из бархата. Платье или халат артистки максимально открывает ее бюст, а глубокий разрез одеяния распахнул прекрасный вид на стройные ноги. Несмотря на то, что Волочкова под фото рассуждает о самых главных ценностях жизни, поклонников отвлекает полуобнаженный вид звезды.

Что касается жизненных ценностей, то здесь Волочкова считает, что основными подарками должны быть чувства, внимание и любовь, именно то, что не купишь и не продашь ни за какие деньги.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 17:49
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Активистка Me Too запустила гигантский
Власти Украины повысили страховой стаж выхода на
Греция обложила налогом пластиковые пакеты
С 1 января 2018 года вступает в силу маркировка
На луне Юпитера Ио ученые NASA обнаружили
В прямом эфире американского канала незаметно
Просмотреть все новости