Полуобнаженная Волочкова сообщила о главных ценностях жизни
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова разместили в Instagram фотографию, на которой полуобнажена. Под фото артистка сообщила о главных ценностях жизни.
В социальной сети Instagram появился новый снимок Анастасии Волочковой. На нем балерина запечатлена в темно-синем наряде из бархата. Платье или халат артистки максимально открывает ее бюст, а глубокий разрез одеяния распахнул прекрасный вид на стройные ноги. Несмотря на то, что Волочкова под фото рассуждает о самых главных ценностях жизни, поклонников отвлекает полуобнаженный вид звезды.
Что касается жизненных ценностей, то здесь Волочкова считает, что основными подарками должны быть чувства, внимание и любовь, именно то, что не купишь и не продашь ни за какие деньги.
В социальной сети Instagram появился новый снимок Анастасии Волочковой. На нем балерина запечатлена в темно-синем наряде из бархата. Платье или халат артистки максимально открывает ее бюст, а глубокий разрез одеяния распахнул прекрасный вид на стройные ноги. Несмотря на то, что Волочкова под фото рассуждает о самых главных ценностях жизни, поклонников отвлекает полуобнаженный вид звезды.
Что касается жизненных ценностей, то здесь Волочкова считает, что основными подарками должны быть чувства, внимание и любовь, именно то, что не купишь и не продашь ни за какие деньги.