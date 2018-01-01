Полуобнаженная Волочкова сообщила о главных ценностях жизни

В социальной сети Instagram появился новый снимок Анастасии Волочковой. На нем балерина запечатлена в темно-синем наряде из бархата. Платье или халат артистки максимально открывает ее бюст, а глубокий разрез одеяния распахнул прекрасный вид на стройные ноги. Несмотря на то, что Волочкова под фото рассуждает о самых главных ценностях жизни, поклонников отвлекает полуобнаженный вид звезды.Что касается жизненных ценностей, то здесь Волочкова считает, что основными подарками должны быть чувства, внимание и любовь, именно то, что не купишь и не продашь ни за какие деньги.