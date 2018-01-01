На луне Юпитера Ио ученые NASA обнаружили совершенно иной тип извержений

Несмотря на то, что автоматический зонд Galileo в последний раз передал данные о системе Юпитера еще в 200з году и уже 14 лет прошло со дня его гибели в недрах газового гиганта, однако аппарат NASA успел прислать на Землю во время своей миссии к Юпитеру в 1995 – 2003 гг он прислал настолько много информации, что ученые космического агентства изучают ее до сих пор.Так, в частности, была получена и информация о совершенно ином типе вулканической активности на малой луне Юпитера Ио. Эшли Дэвис, научный сотрудник NASA, рассказала о фиксировании на поверхности Ио мощного совершенно иного типа извержения. На Земле подобные извержения называют «стромболианскими» от вулкана-острова Стромболи, прославившегося своими небольшими извержениями, но с огромным количеством выбросов раскаленной магмы.В то время, как на Земле подобные извержения считаются слабыми, на Ио, диаметр которой составляет всего 3,5 тысячи километров, подобный вид извержений считается очень мощным.