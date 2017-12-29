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Новый вид гигантских осьминогов открыт биологами
В северных водах Тихого океана давно вылавливаются представители гигантских осьминогов. Как оказалось, данные монстры представляют не одни вид, а два подвида головоногих. В данном случае рассматривается Enteroctopus dofleini.

На основании исследований 21-го экземпляра, добытого рыбаками в водах Аляски и которые были исследованы учеными, шесть особей отнесли к представителям нового вида. Самым крупным среди которых, оказалась самка, масса которой составила 2,15 килограмм. У ученых вызывает затруднение оценка приблизительной численности этих осьминогов. Ими еще даже не получено название, скорее всего, родовым именем останется – Enteroctopus, как сообщается журналом American Malacological Bulletin.
Новый вид гигантских осьминогов открыт биологами


Особо отмечено, что гигантские осьминоги вылавливаются людьми уже на протяжении многих веков, но разнице между ними не замечалась до сих пор. Все подтверждается на основе генетического анализа, который подтверждает, что в районе Берингова моря и Аляски, крайнего севера Тихого океана, находится среда обитания отдельного вида осьминогов.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
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