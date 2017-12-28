Ученые изобрели способ идентификации неизвестных космических микробов прямо на МКС

Способность идентифицировать микробы в космосе может помочь в диагностике и лечении заболеваний космонавтов в реальном времени, а также помогает идентифицировать жизнь на основе ДНК на других планетах. Это может также принести пользу другим экспериментам на борту орбитальной лаборатории. Идентификация микробов включает выделение ДНК образцов, а затем амплификацию или создание многих копий этой ДНК, которая затем может быть секвенирована или идентифицирована.Исследование было разбито на две части: сбор образцов микробов и амплификация с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), затем секвенирование и идентификация микробов. Сотрудники NASA Пегги Уитсон и Сара Уоллес провели эксперимент на орбитальной лаборатории. Примерно через неделю, Уитсон перенесла клетки из растущих бактериальных колоний на этих планшетах в миниатюрные пробирки, что никогда не делалось раньше в космосе.Как только клетки были успешно собраны, настало время выделить ДНК и подготовить ее к секвенированию, что позволило идентифицировать неизвестные организмы - еще один первый опыт для космической микробиологии. Ученые отметили, что данное событие чрезвычайно важно для молекулярной биологии в частности, так и для исследования дальних рубежей космоса в целом.