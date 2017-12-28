В Сети биткоина случился хардфорк криптовалюты Bitcoin God

Касательно планов создания новой криптовалюты рассказал Чандлер Гуо, являющийся китайским инвестором. Он отмечает, что Bitcoin God должен был для потенциальных держателей оригинальных биткоинов стать подарком. Это одноранговая организация, которая станет решать проблемы существующих централизованных систем.В свою очередь Bitcoin God распределили в количестве 17 000 000 токенов среди потенциальных держателей обычных биткоинов. Курс его составляет один к одному. Он будет меняться в течение нескольких месяцев. Целью введения новой такой криптовалюты является контролирование на валютном цифровом рынке ситуации, открытие ряда благотворительных проектов. Приблизительно четыре миллиона Bitcoin God передадут нескольким азиатским, а также европейским действующим фондам.