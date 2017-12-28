Лидеры инвестиций, которые стали самыми прибыльными за год: биткоин, золото, евро и акции

По итогам года из десятка самых распространенных инструментов инвестирования, только пять сохранили свою прибыльность, считают эксперты в области инвестирования. Среди них (по возрастанию): ПИФы с продажей акций дали 6,7% доходности; Фонды облигаций - до 13%. Андрей Кочетков аналитик из компании «Открытие Брокер» считает, что в 2018 году ЦБ планирует снижать ставку, а это приведет к росту их цены. Далее по прибыльности идет вложение в евро - до 8,6% (в начале текущего года купить его можно было по курсу 64 руб., а продать сейчас по 69 руб).Золото за год дало 10% прироста, однако из-за успехов американской экономики и укрепления доллара на мировом рынке - его цена будет снижаться или останется на прежнем уровне. Лидером рынка инвестиций стала криптовалюта (данные от сoinmarketcap.com), особенно биткоин. Об этом говорят все специалисты, потому что даже падение на 35% курсовой стоимости не вывело криптовалюту в аутсайдеры. Этому есть подтверждающий пример: в начале года за 1 bitcoin давали $1000, а в настоящее время уже в районе $14000. Учитывая прогноз специалистов из business.bitclubproject.com - в следующем году он может вырасти и еще больше.