Дарья Пынзарь показала своё фото времён второй беременности

Дарья призналась своим подписчикам, что во время беременности казалась себе очень непривлекательной и просто огромной. Сейчас, когда прошло с того момента два года, она понимает, что бушевали гормоны. А так, она считается, что женщины "в положении" обладают особенной красотой, которой сама восхищается.Отношение подписчиков к данной фотографии экс-участницы скандальной телестройки разнится. Немало в комментариях отписалось тех, кто считает, что это слишком личное и не стоит такое выставлять на всеобщее обозрение в социальных сетях. Но большинство и не думает призывать к какой-то морали Дарью, отмечая, что она выглядит превосходно на фото. Делятся своими воспоминаниями и впечатлениями другие женщины, которые тоже не так давно испытали счастье стать матерью.Всего публикация Дарьи Пынзарь была оценена отметками "нравится" почти 80 тысяч раз. Количество комментариев перевалило за 500.