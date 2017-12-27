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Дарья Пынзарь показала своё фото времён второй беременности
Бывшая участница популярного телешоу на ТНТ "Дом-2" Дарья Пынзарь решила вспомнить то время, когда была беременной вторым сыном. Фотоснимок молодая мама опубликовала в Instagram.

Дарья призналась своим подписчикам, что во время беременности казалась себе очень непривлекательной и просто огромной. Сейчас, когда прошло с того момента два года, она понимает, что бушевали гормоны. А так, она считается, что женщины "в положении" обладают особенной красотой, которой сама восхищается.

Дарья Пынзарь показала своё фото времён второй беременности

Отношение подписчиков к данной фотографии экс-участницы скандальной телестройки разнится. Немало в комментариях отписалось тех, кто считает, что это слишком личное и не стоит такое выставлять на всеобщее обозрение в социальных сетях. Но большинство и не думает призывать к какой-то морали Дарью, отмечая, что она выглядит превосходно на фото. Делятся своими воспоминаниями и впечатлениями другие женщины, которые тоже не так давно испытали счастье стать матерью.

Всего публикация Дарьи Пынзарь была оценена отметками "нравится" почти 80 тысяч раз. Количество комментариев перевалило за 500.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 18:58
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