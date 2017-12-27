Дарья Пынзарь показала своё фото времён второй беременности
Бывшая участница популярного телешоу на ТНТ "Дом-2" Дарья Пынзарь решила вспомнить то время, когда была беременной вторым сыном. Фотоснимок молодая мама опубликовала в Instagram.
Дарья призналась своим подписчикам, что во время беременности казалась себе очень непривлекательной и просто огромной. Сейчас, когда прошло с того момента два года, она понимает, что бушевали гормоны. А так, она считается, что женщины "в положении" обладают особенной красотой, которой сама восхищается.
Отношение подписчиков к данной фотографии экс-участницы скандальной телестройки разнится. Немало в комментариях отписалось тех, кто считает, что это слишком личное и не стоит такое выставлять на всеобщее обозрение в социальных сетях. Но большинство и не думает призывать к какой-то морали Дарью, отмечая, что она выглядит превосходно на фото. Делятся своими воспоминаниями и впечатлениями другие женщины, которые тоже не так давно испытали счастье стать матерью.
Всего публикация Дарьи Пынзарь была оценена отметками "нравится" почти 80 тысяч раз. Количество комментариев перевалило за 500.
Дарья призналась своим подписчикам, что во время беременности казалась себе очень непривлекательной и просто огромной. Сейчас, когда прошло с того момента два года, она понимает, что бушевали гормоны. А так, она считается, что женщины "в положении" обладают особенной красотой, которой сама восхищается.
Отношение подписчиков к данной фотографии экс-участницы скандальной телестройки разнится. Немало в комментариях отписалось тех, кто считает, что это слишком личное и не стоит такое выставлять на всеобщее обозрение в социальных сетях. Но большинство и не думает призывать к какой-то морали Дарью, отмечая, что она выглядит превосходно на фото. Делятся своими воспоминаниями и впечатлениями другие женщины, которые тоже не так давно испытали счастье стать матерью.
Всего публикация Дарьи Пынзарь была оценена отметками "нравится" почти 80 тысяч раз. Количество комментариев перевалило за 500.