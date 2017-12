Певчие птицы способны обучаться пению у приемных родителей

Подобная новость появилась в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Работа биологов показывает, что пение птиц зависит от того какой голос они слышали с раннего детства. Обычно птенцы учатся у своих родных отцов, а эксперимент с приемным родителем показал, что здесь процесс происходит немного по-другому.Интересно, что если птенец будет слушать компьютерный звук, то все равно станет петь как его родной отец. Именно этот показатель дал ученым основания полагать о причастности генетики к этому явлению. Для опытов с молодыми особями применяли синтезированный звук с компьютера и голос приемных родителей. В итоге в первом случае полученные навыки зависели на 21% от песни и на 55% от родительских уроков. Второй вариант показал, что птенцы на 53% обучаются у приемного родителя, и только на 16% все будет зависеть от генетики.Новое исследование может опровергнуть заявления о том, что некоторые черты характера человека обусловлены генетической предрасположенностью, а не окружением.