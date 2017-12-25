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Муж Ларисы Долиной не хочет встречать Новый год с семьей
Лариса Долина в этот Новый год планирует материализовать свою давнишнюю мечту – уехать в экзотический круиз.
Муж Ларисы Долиной не хочет встречать Новый год с семьей


В самый последний день года певица, ее дочь и внучка отправляются в Майами, а оттуда – в круиз на теплоходе по Карибам. Об этом семья грезила давно, но внучка Александра была совсем маленькой. Сейчас «девочки» пребывают в радостном ожидании.

А вот молодой супруг артистки Илья Спицын разделить со своей семьей эту радость не захотел, сославшись на чрезмерную загруженность и насыщенный рабочий график. Лариса Долина опровергает сплетни о трудностях в отношениях, утверждая, что в семье - полное согласие.

К слову, подруга певицы Лена Ленина делилась, что в свое время участвовала в «Что говорят», где обсуждался развод пары Долина-Спицын. Она утверждает, что публиковала ролик с комментарием расставания. Но тот выпуск так и не попал на экраны.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 20:55
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