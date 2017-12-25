Иосиф Оганесян попытался задушить Александру Черно

Не секрет, что эти участники проекта "Дом-2" то и дело ругаются и мирятся, а также проводят периодически поединки между собой. При этом иногда схватки получаются настолько серьёзными, что зрители уже предполагают, что лучше организаторам отправить кого-то из них обратно в Москву на Поляну.Несмотря на утверждение Александры о том, что её чувства к Оганесяну давно исчезли, в чём не сомневается и сам парень, конфликты у молодых людей всё равно продолжаются. И теперь Черно так сильно ревнует, что готова бить своего бывшего возлюбленного у всех на глазах.Иосиф, который ранее не раз терпел пылкое поведение Александры, на днях всё-таки решил не оставаться в долгу после пощёчины от неё. Молодой человек попытался задушить брюнетку, повалив её на землю. Впрочем, другие участники реалити-шоу были рядом и не дали беде произойти.До этого Черно и Оганесян объявили о своём расставании, произошедшем ещё две недели назад. Александра даже отметила, что не вернётся к Иосифу в любом случае.