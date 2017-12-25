Жители Астраханской области остались без ёлок, игрушек и трусов

На российско-казахстанской границе пограничники задержали контрабандистов. Злоумышленники совершили попытку провезти в Астраханскую область товары, без прохождения таможенного контроля. Контрабанда была найдена в грузовом автомобиле марки "Газель".Среди товаров, которые злоумышленники пытались провезти, было большое количество ёлок, новогодних украшений и трусов. В общей сложности вес изъятых товаров 600 кг, а стоимость - 730 тысяч рублей. Изготовитель праздничных товаров не установлен. Транспортное средство было отправлено в Казахстан, пограничники составили протокол об административном нарушении.