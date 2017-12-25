АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сейдозеро: Пристанище священного духа или обитель исчезнувших гиперборейцев
EUR 69.13 USD 58.32
Курс валют на 23.12.2017

Жители Астраханской области остались без ёлок, игрушек и трусов
Пограничники задержали контрабандистов, планировавших, минуя таможню, провезти в Астраханскую область ёлки, игрушки и трусы. Всего изъято товаров на 730 тысяч рублей.

На российско-казахстанской границе пограничники задержали контрабандистов. Злоумышленники совершили попытку провезти в Астраханскую область товары, без прохождения таможенного контроля. Контрабанда была найдена в грузовом автомобиле марки "Газель".

Жители Астраханской области остались без ёлок, игрушек и трусов


Среди товаров, которые злоумышленники пытались провезти, было большое количество ёлок, новогодних украшений и трусов. В общей сложности вес изъятых товаров 600 кг, а стоимость - 730 тысяч рублей. Изготовитель праздничных товаров не установлен. Транспортное средство было отправлено в Казахстан, пограничники составили протокол об административном нарушении.
Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алексей Воробьёв назвал себя императором
Валентин Смирнитский не может простить себе
Ученые доказали образование алмазов вследствие
Елена Проклова призналась в романах с Янковским и
Эксперты исследовали российское население на
Эксперты рынка банковских услуг: В 2018 году
Просмотреть все новости