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Волочкова покорила Алибасова пышной грудью в откровенном платье
Анастасия Волочкова, являющаяся скандально известной балериной, побывав на одном из светских мероприятий, затмила своим внешним видом других звездных личностей.

Волочкова покорила Алибасова пышной грудью в откровенном платье

Танцовщица предстала перед общественностью в платье с ярко выраженным декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Бари Алибасов приятно удивился внешнему виду Волочковой. Продюсер сказал, что Анастасия потрясающая мать, подруга, балерина, актриса и кухарка. В ней сосредоточилось только все лучшее, что существует у женщины.

Балерина поведала, что сейчас за ней ухаживает один настырный молодой человек. Звезда призналась, что мужчина отличился, подарив ей не нижнее белые, а красные цветы. По словам Насти, эти алые розы для нее были настолько дороги, что она их поставила на балкон. Девушка открывает его, чтобы поступал холодный воздух. В этом случае цветы дольше сохраняются.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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