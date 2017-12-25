Волочкова покорила Алибасова пышной грудью в откровенном платье

Танцовщица предстала перед общественностью в платье с ярко выраженным декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Бари Алибасов приятно удивился внешнему виду Волочковой. Продюсер сказал, что Анастасия потрясающая мать, подруга, балерина, актриса и кухарка. В ней сосредоточилось только все лучшее, что существует у женщины.Балерина поведала, что сейчас за ней ухаживает один настырный молодой человек. Звезда призналась, что мужчина отличился, подарив ей не нижнее белые, а красные цветы. По словам Насти, эти алые розы для нее были настолько дороги, что она их поставила на балкон. Девушка открывает его, чтобы поступал холодный воздух. В этом случае цветы дольше сохраняются.