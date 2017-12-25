Кроссовер Yema T70S с дизайном VW Touareg поступил в продажу

У китайских дилеров новый кроссовер появился под названием Yema T70S. Автомобиль предлагается в единственной комплектации, стоимость которой стартует от 89 800 юаней, что эквивалентно 797 000 рублей.Паркетник Yema T70S наделён полностью хромированной решёткой радиатора и 18-дюймовыми легкосплавными дисками. В оснащение автомобиля входит набор дополнительных опций, в числе которых электронный ручной тормоз, панорамный люк с электроприводом, запуск двигателя с кнопки, бесключевой доступ в салон и другие функции.В качестве силовой установки кроссовера выступает турбированный силовой агрегат мощностью 150 лошадиных сил, работает он на пару с 5-ступенчатой «механикой». Автомобиль комплектуется только передним приводом.