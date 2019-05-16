Nestle выходит из косметического бизнеса. Ведутся переговоры о продаже Galderma





По словам газеты Financial Times, указывающей источники, следящие за развитием событий, диалог о передаче прав на производство между корпорацией Nestle и инвестгруппой EQT ведется весьма активно. Кроме того, компании Nestle поступили предложения еще от нескольких крупных инвесторов, в числе которых группа KKR и консорциум под управлением Advent International и Cinven.Доход предприятия может составить $10 млрд, что благоприятно отразится на рейтинге EQT, ввиду привлечения возможных вкладчиков на предстоящем листинге шведской компании на бирже в Стокгольме. Пик развития производства косметики корпорацией Nestle выпал на момент приобретения прав на осуществление контроля управления компанией Galderma у L'Oreal. В настоящее время Nestle ищет новые пути развития в более востребованных и перспективных областях.