Совершенно голая Мася Шпак заговорила об изменах мужчин

«..Существует несколько типов изменщиков: - Серийные. Всегда оправдывают свои поступки и считают измену делом плевым. Отдых, я мужик и мне нужно, все мужики изменяют, это просто секс. Такие изменяют всю жизнь. Разговаривать бесполезно. Продолжают все то же самое в новом браке. Имеют очень потребительское отношение к женщинам!; - Любители домостроя и патриархальных норм. Первыми никогда не идут на развод. У них все нормуль: жена для дома и детей, другие женщины для секса. Любовниц содержат, но много денег не дают. Ибо главное в семью…», - пишет эпатажная блондинка.

«Ты тигрица! Мне очень импонирует Ваша пара!!», «Ну вы огонь просто!», «Мася, ты шикарная и такая смелая! Читаю тебя с удовольствием! Очень интересный блогер!», - пишут подписчики Маси Шпак.



Под одной из последних публикаций жена Шпака решила обсудить со своими многочисленными подписчиками довольно тонкий вопрос – измены мужчин и их типы.Стоит заметить, что подобный пост очень удивил многих пользователей Сети, которые начали задумываться, почему на самом деле Ирина все-таки подняла тему измен мужчин. Однако некоторые фолловеры, к счастью, все же обратили внимание на то, что этот пост был всего лишь рекламой международного секс-коучера.