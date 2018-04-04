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Совершенно голая Мася Шпак заговорила об изменах мужчин

Супруга прославленного шоумена Александра Шпака, Ирина Мещанская, она же Мася, обнародовала в личном микроблоге новую фотографию, на которой она запечатлена совершенно голой.

Под одной из последних публикаций жена Шпака решила обсудить со своими многочисленными подписчиками довольно тонкий вопрос – измены мужчин и их типы.

Совершенно голая Мася Шпак заговорила об изменах мужчин

«..Существует несколько типов изменщиков: - Серийные. Всегда оправдывают свои поступки и считают измену делом плевым. Отдых, я мужик и мне нужно, все мужики изменяют, это просто секс. Такие изменяют всю жизнь. Разговаривать бесполезно. Продолжают все то же самое в новом браке. Имеют очень потребительское отношение к женщинам!; - Любители домостроя и патриархальных норм. Первыми никогда не идут на развод. У них все нормуль: жена для дома и детей, другие женщины для секса. Любовниц содержат, но много денег не дают. Ибо главное в семью…», - пишет эпатажная блондинка.

Стоит заметить, что подобный пост очень удивил многих пользователей Сети, которые начали задумываться, почему на самом деле Ирина все-таки подняла тему измен мужчин. Однако некоторые фолловеры, к счастью, все же обратили внимание на то, что этот пост был всего лишь рекламой международного секс-коучера.

Совершенно голая Мася Шпак заговорила об изменах мужчин

«Ты тигрица! Мне очень импонирует Ваша пара!!», «Ну вы огонь просто!», «Мася, ты шикарная и такая смелая! Читаю тебя с удовольствием! Очень интересный блогер!», - пишут подписчики Маси Шпак.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:42
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