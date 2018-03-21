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Марина Африкантова улетела отдыхать без Романа Капаклы

Марина Африкантова улетела в Дубаи поддержать мать.

Несмотря на то, что Татьяна Африкантова уже не является участницей скандальной телестройки «Дом-2», за ее жизнь по-прежнему следят многие телезрители.

Марина Африкантова улетела отдыхать без Романа Капаклы

Несколько часов назад экс-участница опубликовала в личном микроблоге новую фотографию. На снимке женщина запечатлена в компании своей дочери Марины, только вот возлюбленного девушки никто из подписчиков так и не обнаружил, что, конечно же, вызвало много вопросов.

«Дорогие друзья, мы с Мариной летим в Дубай! Все идет по плану. Мы прилетели, едем на такси из Шарджи в Дубай в свой отель. Тепло и хорошо здесь, все четко! До связи в отеле!», - написала под фото Татьяна Владимировна.

Как стало известно, Африкантова старшая планирует в Дубаи сделать себе очередную подтяжку лица, а свою дочь женщина взяла для поддержки, ведь очень боится подобного рода процедуры.

Марина Африкантова улетела отдыхать без Романа Капаклы

Фолловерам стало интересно, почему Марина отправилась на отдых без своего молодого человека Романа Капаклы. По словам Татьяны Владимировной, за несколько дней до отлета парень потерял паспорт, поэтому не смог улететь с ними в теплые края.

Заметим, что фанаты Африкантовой старшей обратились к Марине с просьбой. Подписчики попросили блондинку присматривать за своей очень энергичной мамой, чтобы та в очередной раз не опозорила ее.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:30
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