Виктория Романец пошутила, что она с мужем «жрет людей»

«А вдруг... может мы людей жрём, запивая смузи из муравьев. И спим в контейнерах», - в шутку написала в своем микроблоге теледива.

Романец напомнила особо завистливым пользователям Сети, которые строят глупые предположения на основании ее публикаций из повседневной жизни, о ссорах и примирениях супружеской пары.Теледива напомнила, что в соцсетях она позволяет увидеть лишь малую часть своей многообразной жизни. А потому, незачем выдумывать догадки и делать всевозможные, а порой довольно глупые, предположения.Сегодня в своей группе «ВКонтакте» девушка прочла коментарий: «Он ужинает дома, а она едет куда-то с @artemovasasha1, точно поругались!» На что девушка отметила, что фолловеры не видят даже 80% ее жизни, и имеют доступ только к тому, что Виктория позволяет видеть.Также, Романец добавила, что Инстаграм для нее не более, чем забава и игрушка, и уже точно не показатель жизни. В связи с этим, злобным хейтерам она порекомендовала не судить о книге по ее обложке.