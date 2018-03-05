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В Сети появились слухи, что Бузова и Рапунцель родственницы

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» выдвинули новую, на первый взгляд, странную версию привилегированного положения Ольги Рапунцель на проекте.

Многих телезрителей откровенно удивляет, в связи с чем длинноволосой девушке удается так долго оставаться в стане участников, а ведь ее давно пора бы выгнать за ворота. И Ольга Бузова поспособствовала появлению новой версии своей неожиданной публикацией о родном городе своей матери.

В Сети появились слухи, что Бузова и Рапунцель родственницы

«Хабаровск, это был незабываемый концерт. Впервые в вашем городе я вышла на бис. Ну а наш тур по Дальнему Востоку продолжается, завтра нас ждёт родной Владивосток. Родной, потому что именно там родилась моя мама...», - написала телеведущая под одним из видеороликов в микроблоге.

Пользователи Сети тут же вспомнили, что и Ольга Рапунцель жила во Владивостоке. Однако не только это принялись обсуждать особо зоркие зрители. Бузова, как ведущая постоянно поддерживает «бренда», встает на ее защиту, и даже держит за руки, успокаивая в тяжелые моменты.

Разумеется, с одной стороны это не означает о наличии родства, вот только с другой - далеко не у всех ведущих хватает выдержки попросту общаться с Рапунцель, не то чтобы ее поддерживать. К примеру, Влад Кадони и вовсе старается устроить ей трудную жизнь, хотя ему не удается этого добиться.

Фанаты Бузовой уверены, что это лишь домыслы злопыхателей, которые пытаются хоть как-то очернить их кумира. А сама Ольга вообще никак не комментирует все слухи и сплетни, так как занята концертным туром по стране.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:06
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