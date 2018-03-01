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Ксения Собчак собирается подать жалобу на ведущего Первого канала за оскорбления

На днях на телеканале «Россия 1» прошли дебаты кандидатов в президенты России.

Ксения Собчак собирается подать жалобу на ведущего Первого канала за оскорбления

Во время выступления Сергея Бабурина лидер ЛДПР Владимир Жириновский начал его перебивать, и Ксения Собчак решила успокоить политика. Владимир Вольфович в ответ оскорбил саму Ксению, назвав ее «дурой», «базарной девкой» и другими нецензурными выражениями.

Тем временем Собчак вновь подверглась оскорблениям, однако теперь уже от лица ведущего Первого канала Анатолия Кузичева. Мужчина провел дебаты, состоявшиеся утром 1 марта.

Ксения Собчак собирается подать жалобу на ведущего Первого канала за оскорбления

К слову, сам Анатолий был настроен враждебно по отношению к Ксении и пытался задеть ее. После эфира девушка написала в своем микроблоге, что огорчена поведением мужчин.

Теперь кандидат в президенты РФ намерена пожаловаться на поведение телеведущего в ЦИК, а также генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Вчера, 19:08
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