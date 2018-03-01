Ксения Собчак собирается подать жалобу на ведущего Первого канала за оскорбления

Во время выступления Сергея Бабурина лидер ЛДПР Владимир Жириновский начал его перебивать, и Ксения Собчак решила успокоить политика. Владимир Вольфович в ответ оскорбил саму Ксению, назвав ее «дурой», «базарной девкой» и другими нецензурными выражениями.Тем временем Собчак вновь подверглась оскорблениям, однако теперь уже от лица ведущего Первого канала Анатолия Кузичева. Мужчина провел дебаты, состоявшиеся утром 1 марта.К слову, сам Анатолий был настроен враждебно по отношению к Ксении и пытался задеть ее. После эфира девушка написала в своем микроблоге, что огорчена поведением мужчин.Теперь кандидат в президенты РФ намерена пожаловаться на поведение телеведущего в ЦИК, а также генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.