Ольга Бузова рассказала, как коварные мужчины пользуются ее популярностью
В одном из своих последних интервью знаменитая телеведущая Ольга Бузова рассказала, что мужчины пользуются ее популярностью.
Девушка отметила, что ей это совершенно не по нраву, однако она понимает, что это цена славы. К примеру, один из ее поклонников прислал Ольге цветы, а взамен молодой человек попросил Олю сделать рекламный пост в своем микроблоге.
По словам Бузовой, она опасается, что вряд ли кто-то хочет быть с ней не ради выгоды. А ведь она молодая, красивая и свободная девушка, мечтающая встретить достойного мужчину.
Девушка отметила, что ей это совершенно не по нраву, однако она понимает, что это цена славы. К примеру, один из ее поклонников прислал Ольге цветы, а взамен молодой человек попросил Олю сделать рекламный пост в своем микроблоге.
По словам Бузовой, она опасается, что вряд ли кто-то хочет быть с ней не ради выгоды. А ведь она молодая, красивая и свободная девушка, мечтающая встретить достойного мужчину.