Ольга Бузова рассказала, как коварные мужчины пользуются ее популярностью

Девушка отметила, что ей это совершенно не по нраву, однако она понимает, что это цена славы. К примеру, один из ее поклонников прислал Ольге цветы, а взамен молодой человек попросил Олю сделать рекламный пост в своем микроблоге.По словам Бузовой, она опасается, что вряд ли кто-то хочет быть с ней не ради выгоды. А ведь она молодая, красивая и свободная девушка, мечтающая встретить достойного мужчину.