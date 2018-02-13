АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Винета: Исчезнувший с лица земли богатейший город Балтики до сих пор несет свое затянувшее наказание на морском дне
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018

Муж Ксении Бородиной всем рассказал о том, как он молчит про добрые дела

Супруг ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров очередной раз «прославился» своими добрыми делами.

Последнее время Омаров полюбил раздавать житейские советы своим подписчикам, а теперь он позиционирует себя как общественного деятеля, который является частью команды PutinTeam.ru

Муж Ксении Бородиной всем рассказал о том, как он молчит про добрые дела

Муж Ксении Бородиной «скромно молчит» о своих хороших делах перед 1,7-миллионой аудиторией и упрекает остальных «деятелей», которые только говорят о благотворительности.

Курбан Омаров имел в виду поездку команды PutinTeam в детский дом, о которой рассказывал раньше.

Пользователям не понравилось бахвальство Омарова и они отмечают, что «столько людей помогают детским домам и отчего то не выкладывают в соцсети ролики».

Более того, подписчики выразили Курбану Омарову свое «фу» и назвали его «понторезом», который «беден и материально и духовно и ценностно».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:49
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Живой Кен" Родриго Альвес превратился в "живую
Ученые: Увеличение заболеваемости почечными
Предсказана скорая глобальная катастрофа
Эдуард Пичугин призывает россиян идти на выборы
Обнажённая Виктория Романец порадовала своих
Ученые впервые вырастили из стволовых клеток
59-летняя актриса Шэрон Стоун показала шикарную
Яна Рудковская считает себя “тылом” Димы Билана
Лиз Хёрли показала, как стоит на руках в бикини
Анна Семенович удивила поклонников размышлениями
Запрещавший детям выходить в туалет без справки
Смартфон LG V30 наделят функцией искусственного
Поклонников испугало перекошенное лицо Димы Билана
Ученые: Раса внеземных существ помогла
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до
Ученые: Новые дроны могут самостоятельно миновать
Jinbei превратила в пикап клон премиального
Анастасия Квитко взбудоражила фолловеров пышным
Агата Муцениеце сказала, что похудение ей даётся
Ксения Бородина в Сети устроила перекличку среди
Нанометровая «губка» способна отфильтровать ионы
С помощью стволовых клеток ученым удалось
Дарья Титомир не смогла рассказать о своём
Астрономы заглянули в сердце потрясающей
В Нью-Дели состоялся парад редких коллекционных
Лобода предстала в роли музыканта Боба Дилана
Алексей Чайчиц показал свою шикарную квартиру
Составлен ТОП-10 самых продаваемых автомобилей на
Сотни вековых деревьев в американском заповеднике
Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою дочь
Просмотреть все новости