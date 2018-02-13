Муж Ксении Бородиной всем рассказал о том, как он молчит про добрые дела

Последнее время Омаров полюбил раздавать житейские советы своим подписчикам, а теперь он позиционирует себя как общественного деятеля, который является частью команды PutinTeam.ruМуж Ксении Бородиной «скромно молчит» о своих хороших делах перед 1,7-миллионой аудиторией и упрекает остальных «деятелей», которые только говорят о благотворительности.Курбан Омаров имел в виду поездку команды PutinTeam в детский дом, о которой рассказывал раньше.Пользователям не понравилось бахвальство Омарова и они отмечают, что «столько людей помогают детским домам и отчего то не выкладывают в соцсети ролики».Более того, подписчики выразили Курбану Омарову свое «фу» и назвали его «понторезом», который «беден и материально и духовно и ценностно».