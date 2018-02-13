Дочери Ксении Бородиной рекламируют зимние костюмы в Instagram

Телеведущая похвасталась, что теперь она не беспокоится о своих девочках, так как уверена, что они в тепле.Таким образом, Бородина прорекламировала одежду от знаменитого бренда Керри и рассказала, что в магазинах и торговых интернет-площадках бренда проводится конкурс а весеннюю коллекцию одежды и многие имеют шанс выиграть один из пяти комплектов на выбор.Судя по снимкам, они сделаны уже в Москве, где сейчас царствует настоящая снежная зима и Ксения Бородина смогла не только девочек своих показать, но и денег на рекламе заработать.За первые полчаса после публикации, пост набрал 58 тысяч отметок «нравится», хотя не всем пришлись по душе показанные наряды.Некоторые подписчики посетовали, что сейчас для малышей шьют настоящее уродство и ради рекламы, некоторые родители «готовы на детей мешки надеть».