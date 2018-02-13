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Дочери Ксении Бородиной рекламируют зимние костюмы в Instagram

Популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram фотографию своих дочерей Маруси и Теоны, одетых в теплые зимние костюмы.

Телеведущая похвасталась, что теперь она не беспокоится о своих девочках, так как уверена, что они в тепле.

Дочери Ксении Бородиной рекламируют зимние костюмы в Instagram

Таким образом, Бородина прорекламировала одежду от знаменитого бренда Керри и рассказала, что в магазинах и торговых интернет-площадках бренда проводится конкурс а весеннюю коллекцию одежды и многие имеют шанс выиграть один из пяти комплектов на выбор.

Судя по снимкам, они сделаны уже в Москве, где сейчас царствует настоящая снежная зима и Ксения Бородина смогла не только девочек своих показать, но и денег на рекламе заработать.

Дочери Ксении Бородиной рекламируют зимние костюмы в Instagram

За первые полчаса после публикации, пост набрал 58 тысяч отметок «нравится», хотя не всем пришлись по душе показанные наряды.

Некоторые подписчики посетовали, что сейчас для малышей шьют настоящее уродство и ради рекламы, некоторые родители «готовы на детей мешки надеть».
dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:25
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