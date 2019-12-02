Звезда "Дом-2" Розалия Райсон объявила войну Марине Африкантовой





Сейчас у Розалии Райсон казалось бы все прекрасно, ведь она наслаждается первыми месяцами своей супружеской жизни, однако ее очень расстраивает тот факт, что на общих собраниях разбирают ее с Андреем Шабариным и Ольгу Рапунцель с Дмитрием Дмитренко. Она отметила, выходит, что Марина Африкантова вместе с Романом Капаклы, а также Майя Донцова и Алексей Купин получаются неприкосновенными.Райсон собирается исправить такую несправедливость. Поклонники девушки отмечают, что своими подобными заявлениями она практически объявила войну паре Марины и Ромы. Сама же Розалия решила выбрать другую тактику и намерена радовать своего супруга Андрея Шабарина различными сюрпризами. Скорее всего Райсон думает, что если она будет себя так вести, то ее не будут трогать.