Звезда "Дом-2" Розалия Райсон объявила войну Марине Африкантовой
Звезде "Дом-2" Розалии Райсон не очень понравилось, что ее пару постоянно разбирают на семейных советах. В итоге девушка объявила настоящую войну Марине Африкантовой и ее супругу Роману Капаклы.
Сейчас у Розалии Райсон казалось бы все прекрасно, ведь она наслаждается первыми месяцами своей супружеской жизни, однако ее очень расстраивает тот факт, что на общих собраниях разбирают ее с Андреем Шабариным и Ольгу Рапунцель с Дмитрием Дмитренко. Она отметила, выходит, что Марина Африкантова вместе с Романом Капаклы, а также Майя Донцова и Алексей Купин получаются неприкосновенными.
Райсон собирается исправить такую несправедливость. Поклонники девушки отмечают, что своими подобными заявлениями она практически объявила войну паре Марины и Ромы. Сама же Розалия решила выбрать другую тактику и намерена радовать своего супруга Андрея Шабарина различными сюрпризами. Скорее всего Райсон думает, что если она будет себя так вести, то ее не будут трогать.
Сейчас у Розалии Райсон казалось бы все прекрасно, ведь она наслаждается первыми месяцами своей супружеской жизни, однако ее очень расстраивает тот факт, что на общих собраниях разбирают ее с Андреем Шабариным и Ольгу Рапунцель с Дмитрием Дмитренко. Она отметила, выходит, что Марина Африкантова вместе с Романом Капаклы, а также Майя Донцова и Алексей Купин получаются неприкосновенными.
Райсон собирается исправить такую несправедливость. Поклонники девушки отмечают, что своими подобными заявлениями она практически объявила войну паре Марины и Ромы. Сама же Розалия решила выбрать другую тактику и намерена радовать своего супруга Андрея Шабарина различными сюрпризами. Скорее всего Райсон думает, что если она будет себя так вести, то ее не будут трогать.