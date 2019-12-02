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Звезда "Дом-2" Розалия Райсон объявила войну Марине Африкантовой

Звезде "Дом-2" Розалии Райсон не очень понравилось, что ее пару постоянно разбирают на семейных советах. В итоге девушка объявила настоящую войну Марине Африкантовой и ее супругу Роману Капаклы.

Звезда "Дом-2" Розалия Райсон объявила войну Марине Африкантовой

Сейчас у Розалии Райсон казалось бы все прекрасно, ведь она наслаждается первыми месяцами своей супружеской жизни, однако ее очень расстраивает тот факт, что на общих собраниях разбирают ее с Андреем Шабариным и Ольгу Рапунцель с Дмитрием Дмитренко. Она отметила, выходит, что Марина Африкантова вместе с Романом Капаклы, а также Майя Донцова и Алексей Купин получаются неприкосновенными.


Райсон собирается исправить такую несправедливость. Поклонники девушки отмечают, что своими подобными заявлениями она практически объявила войну паре Марины и Ромы. Сама же Розалия решила выбрать другую тактику и намерена радовать своего супруга Андрея Шабарина различными сюрпризами. Скорее всего Райсон думает, что если она будет себя так вести, то ее не будут трогать.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:01

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