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Умар Кремлев: «Наши спортсмены достойны золота»

Генеральный секретарь Федерации бокса России — о готовности к Олимпиаде в Токио

Несмотря на слухи, которые то и дело вводили в заблуждение поклонников боксерских поединков, боксу на Олимпиаде – 2020 быть. О том, каковы шансы у российских спортсменов и не ждет ли зрителей разочарование, рассказал в интервью генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполнительного комитета AIBA и первый вице-президент EUBC Умар Кремлев.
Умар Кремлев: «Наши спортсмены достойны золота»

Были ли шансы, что соревнования по боксу вообще не войдут в олимпийскую программу?

Нет, конечно же, такого мы бы никогда не допустили. Даже если у ассоциации и были разногласия с олимпийским комитетом, все понимают, что исключение такого вида спорта из официальных соревнований глупо и неправильно. Наказывать спортсменов из-за политических распрей ни к чему хорошему не приводит. Поэтому, еще раз — нет, исключать бокс из олимпийской программы никто бы не стал.

Но слухи-то были, они не могут быть беспочвенны?

Слухов может быть сколько угодно. Если эти слухи несопоставимы с реальными фактами, какой смысл о них расспрашивать? Я лично предпочитаю проверять информацию, перед тем как ее озвучивать, что и вам советую.

Хорошо. Но сейчас угрозы нет?

Нет и не будет. В летних Олимпийских играх в Токио смогут принять участие более 280 спортсменов из разных стран мира, в том числе из России. Международную ассоциацию любительского бокса, членом которой я являюсь, МОК смог лишить признания по причине трудностей с финансовым положением, но это не значит, что от этого должны страдать спортсмены и зрители. Тем более что проблемы мы решаем постепенно. Я уже говорил и повторюсь, что готов из собственного кармана выплачивать долги AIBA, привлекать спонсоров и спортивные организации для решения этого вопроса. И я это делаю. Поэтому после проведения Олимпиады МОК вновь вернется к вопросу восстановления статуса AIBA. Но еще раз — ни эти, ни любые другие разногласия на управленческом уровне не должны касаться спортсменов. Они этого не заслуживают. И мы все должны помогать им развиваться, помогать спорту развиваться.

Есть ли информация, кто будет выступать в сборной от России на этой Олимпиаде?

Состав сборной определится в феврале.

Ну хоть какие-то намеки есть?

Терпение — один из самых сложных навыков, которому стоит поучиться. Все узнаете в феврале 2020. Уверен, вы не разочаруетесь.

Хорошо, ну тогда хоть намекните, какие у нас шансы?

Сейчас говорить о результатах рано. Дележка шкуры неубитого медведя еще никому не приносила удачи. Но я могу сказать наверняка, что все спортсмены сборной, выступающие на чемпионате мира как среди мужчин, так и женщин, показали отличные результаты. Они хорошо подготовлены и продолжат готовиться к Олимпиаде. И лично от себя скажу, что каждый из них достоин золота, но кто его возьмет в честной борьбе — об этом мы узнаем только на Играх.

Отборочный турнир боксеров Олимпиады – 2020 будет проходить в Лондоне с 13 по 23 марта. Мировая квалификация пройдет в Париже с 13 по 24 мая.

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Спорт
Добавил: Роман Сегодня, 15:06

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