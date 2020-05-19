В лесу под Челябинском нашли десятки правительственных иномарок
Житель Челябинской области нашел в местном лесу десятки правительственных Toyota Camry. Новые иномарки общей стоимостью в 120 млн рублей вынуждены дожидаться своей участи под открытым небом.
Поблизости озера Смолино и недалеко от Челябинского областного центра реабилитации расположился импровизированный автопарк из Toyota Camry. Как позднее сообщили в региональной администрации, эти автомобили должны были обслуживать участников саммитов ШОС и БРИКС. Поскольку мероприятия отменили из-за пандемии COVID-19, машинам приходится стоять без дела. Местные чиновники говорят, что выбор этого места мотивируется возможностью расположения машин на охраняемой стоянке.
Известно, что после отмены карантинных мер иномарки будут использовать для перевозки исполнительной и законодательной власти. Что касается саммитов, то они переносятся на конец лета. По словам губернатора Алексея Текслера, закупка транспорта связана с необходимостью обновления автопарка. До недавнего времени 50% машин находились около 10 лет в эксплуатации, а их пробег составлял более 200 тысяч км. «Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей», - добавил глава региона.
Поблизости озера Смолино и недалеко от Челябинского областного центра реабилитации расположился импровизированный автопарк из Toyota Camry. Как позднее сообщили в региональной администрации, эти автомобили должны были обслуживать участников саммитов ШОС и БРИКС. Поскольку мероприятия отменили из-за пандемии COVID-19, машинам приходится стоять без дела. Местные чиновники говорят, что выбор этого места мотивируется возможностью расположения машин на охраняемой стоянке.
Известно, что после отмены карантинных мер иномарки будут использовать для перевозки исполнительной и законодательной власти. Что касается саммитов, то они переносятся на конец лета. По словам губернатора Алексея Текслера, закупка транспорта связана с необходимостью обновления автопарка. До недавнего времени 50% машин находились около 10 лет в эксплуатации, а их пробег составлял более 200 тысяч км. «Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей», - добавил глава региона.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50