АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 78.94 USD 72.98
Курс валют на 19.05.2020

В лесу под Челябинском нашли десятки правительственных иномарок

Житель Челябинской области нашел в местном лесу десятки правительственных Toyota Camry. Новые иномарки общей стоимостью в 120 млн рублей вынуждены дожидаться своей участи под открытым небом.

Поблизости озера Смолино и недалеко от Челябинского областного центра реабилитации расположился импровизированный автопарк из Toyota Camry. Как позднее сообщили в региональной администрации, эти автомобили должны были обслуживать участников саммитов ШОС и БРИКС. Поскольку мероприятия отменили из-за пандемии COVID-19, машинам приходится стоять без дела. Местные чиновники говорят, что выбор этого места мотивируется возможностью расположения машин на охраняемой стоянке.

Известно, что после отмены карантинных мер иномарки будут использовать для перевозки исполнительной и законодательной власти. Что касается саммитов, то они переносятся на конец лета. По словам губернатора Алексея Текслера, закупка транспорта связана с необходимостью обновления автопарка. До недавнего времени 50% машин находились около 10 лет в эксплуатации, а их пробег составлял более 200 тысяч км. «Затраты на их ремонт и содержание сопоставимы, а иногда и превышают рыночную стоимость этих автомобилей», - добавил глава региона.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Противолодочные корабли «Муромец» и «Ейск» во время учений провел стрельбы по…
Седьмой сезон шоу «Танцы» станет…
В лесу под Челябинском нашли десятки правительственных…
Александр Гудков о походе в сауну с Игорем Николаевым: «До сих пор…
В ФАР заявили об отсутствии требований о пропусках и масках в…
«Нужно ещё потерпеть»: Катя Жужа устала от…
Магазин Epic Games Store начал возмещать деньги за уцененные…
Бриллианты Юлии Началовой оказались у Анны…
Кинологи рассказали, как избежать нападения бездомных…
Илья Яббаров: «Влад Кадони согласился стать крестным отцом моей дочери от Анастасии…
Nissan собирается остановить производство легендарного…
В Сети рассказали, как получить доступ к скрытым функциям Microsoft…
В США умер 30-летний актёр из фильма «Сумерки» Грегори Тайри…
"Красивая, умная, добрая": Валерия и Алика Смехова поздравили дизайнера Эмму Салимову с…
Самолеты ВКС России получат новую технику для обнаружения…
Бородина высмеяла Боню за рассуждения о коронавирусе и «глаза какающей…
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
Apple вскоре может представить новую недорогую колонку…
Названы пары из «Дом-2», принимающие участие в конкурсе «Свадьба на…
Учёные выявили, что диета на основе овощей и фруктов очень полезна для…
«У меня их уже 30!»: Ольга Бузова «отчитала» Давида Манукяна за подаренного плюшевого…
Valve объявила о начале закрытого бета-теста Artifact…
TikTok направит более 20 млн рублей на борьбу с коронавирусом в…
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри занялся поисками новой любви в…
Анатолий Чубайс сравнил нефтяной рынок с «дохлой…
Американские ученые предсказали катастрофичный уровень смертности от…
Директор музея Тавриды рассказал о суде с Украиной из-за скифского золота из…
Первое слушание по делу о разводе Джигана и Оксаны Самойловой назначено на 15…
Просмотреть все новости